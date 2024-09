"¡Qué celoso se puso Álvaro Delgado!": Ojeda respondió a la polémica por su foto con Lacalle Pou

" ¡Qué celoso se puso Álvaro Delgado! No sabía de estos niveles de inseguridad tan rápido", aseguró que Ojeda luego de que Delgado deslizara en una rueda de prensa que él se reune más con el presidente y que sabía dónde estaba su "corazón".

Lacalle Pou encabezará listas al senado por el Partido Nacional y, si resuelve asumir la banca, lo hará por la 404. "Yo me saco fotos con el presidente", dijo Ojeda, "pero no lo pongo a encabezar listas al Senado, mi senado lo encabezo yo ", aseguró el colorado en una reunión política consignada por Teledía (Canal 4).

"Así que se quede tranquilo", dijo por el candidato blanco, "por más foto que me saque las inseguridades no están justificadas, porque el Senado de la lista Álvaro Delgado lo encabeza Luis Lacalle Pou y no Álvaro Delgado", sentenció Ojeda.