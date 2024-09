Saldain negó dichos de Óscar Andrade sobre las AFAP y dijo que el senador "no estudió estadística"

"Me parece que Andrade no estudió estadística, dicho con todo respeto", dijo Saldain en entrevista con Arriba Gente (Canal 10) y agregó: "Los números que se han estado divulgando son cifras que toman en cuenta lo que está ganado la persona que aportó un mes y se jubiló, obviamente va a ser muy bajo. Las personas que decidieron seguir el consejo del PIT-CNT y no se afiliaron tempranamente a las AFAP y por lo tanto recién cuando su salario pasa a algo así como 85 mil pesos empiezan a ahorrar, por lo tanto esa información no es correcta desde el punto de vista estadístico, es engañosa y no es representativa".