"Son conflictos entre particulares", dijo Abella sobre retraso del proyecto San Rafael y que de no abrirse este verano, se hará en el próximo

El intendente de Maldonado Miguel Abella dijo sobre el retraso de la inauguración del proyecto San Rafael que se trata de "conflictos entre particulares" y que "si no abre este verano se va a abrir el verano que viene".

Luego de entredichos entre el Grupo Cipriani y la empresa constructora Criba , el empresario italiano Giuseppe Cipriani dijo que evalúa cambiar a la constructora del proyecto de Punta del Este. Sobre el tema, Abella afirmó que "ni el gobierno nacional ni el departamental están involucrados en temas particulares" .

"Es de destacar que una inversión de casi 500 millones de dólares, sin contar el valor de la tierra, hoy tiene ya acreditado en el gobierno nacional casi 250 millones de dólares en la inversión que lleva ", comentó el intendente esteño en el evento Conexión Uruguay - Brasil organizado por El Observador y Piso 22.

Cipriani dijo que evalúa cambiar la empresa constructora del proyecto en San Rafael: "Hay muchas empresas uruguayas que pueden tomar la tarea"

"Es algo que para nosotros se va arreglar en particulares como corresponde y que prontamente va a seguir. El hotel ya está casi finalizado , habrá un tema de permisos que habrá que conversar", agregó el intendente. Según Abella, este emprendimiento podría generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo .

El jefe comunal también fue consultado sobre si el conflicto sindical desalentó la inversión en el este. "No veo ningún deterioro en nada", respondió.

"Inversiones no han parado. Puedo nombrar cinco o seis inversiones y todas por arriba de 100 millones. Fasano son más de 400 millones, pero para este verano va a llegar con una obra de casi 80 o 100 millones de dólares y va estar pronta y funcionando", agregó el intendente sobre la transformación que lleva adelante el hotel Enjoy.

Además mencionó la inversión de Car One en Punta del Este "de más de 120 millones de dólares" que, según él, también generaría entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

"El valor que tiene para nosotros este tipo de inversiones, creo que hoy no se ven impedidas bajo ningún tema por una negociación llámese salarial. No afecta para nada. Las distintas obras, todas por arriba de 100 millones de dólares, siguen trabajando de la mejor manera. Algunas estarán prontas este verano", adelantó en el evento Conexión Uruguay - Brasil.

Según el intendente, "Maldonado venía en un crecimiento muy alocado como venía el país creciendo de una manera desordenada" y su gobierno "está tratando de poner un freno y un orden a eso que se venía haciendo".

"Al inversor que hoy construye una torre hoy le damos la posibilidad de que no pague la contribución inmobiliaria hasta su primer venta. Estamos prontos a mandar una modificación a la Junta para aprobarla con algún beneficio fiscal sobre zonas que queremos que se empiecen a desarrollar", sentenció.