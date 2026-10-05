Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 5 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 5 de octubre una jornada con cielo entre algo nuboso y cubierto, mientras que se esperan precipitaciones escasas y aisladas en el oeste y norte del país.
Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 °C en el norte, mientras que en Montevideo y el área metropolitana se ubicarán en 20 °C.
¿Cómo estará el tiempo en Montevideo?
Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C.
Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con vientos del sector norte de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche se mantendrán condiciones similares, con cielo algo nuboso y nuboso. Los vientos rotarán al sector este y soplarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico para el este
En el este del país, las temperaturas oscilarán entre 5 °C y 19 °C.
La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector norte, entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas. Se esperan vientos del noreste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
¿Dónde puede llover este lunes?
En el oeste, Inumet prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 22 °C. La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto.
Para la tarde y la noche se esperan precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. Los vientos soplarán del sector norte al este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
En tanto, el norte tendrá las temperaturas más altas entre las zonas relevadas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C.
Allí estará nuboso y cubierto durante toda la jornada, con precipitaciones escasas y aisladas tanto en la mañana como en la tarde y noche. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.