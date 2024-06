Suprema Corte de Justicia rechazó inconstitucionalidad de la nueva conformación de consejo directivo de la UTEC

La Suprema Corte de Justicia , por mayoría, rechazó una acción de inconstitucionalidad promovida por docentes de la UTEC que consideraron que la nueva integración del Consejo Directivo Central (CDC) aprobada por una ley de 2020 es violatoria de la Constitución . Sin embargo, por motivos formales, la Corte declaró la falta de legitimación activa de los demandantes y no entró a considerar el tema de fondo, según surge de una sentencia a la que accedió El Observador.

En su acción, los docentes y estudiantes fundaron la legitimación activa por su condición y por tener un interés legítimo, personal y directo a ser dirigidos en la actividad docente, académica y de aprendizaje por un C onsejo Directivo Autónomo respecto del Poder Ejecutivo. Además alegaron que se volvió a presentar en este legislatura un proyecto que había sido desechado en la anterior legislatura y alegaron que se violenta el grado de autonomía de los Entes Autónomos de la Enseñanza respecto al Poder Ejecutivo.

Para la mayoría de la Suprema Corte -firmaron los ministros Tabaré Sosa, Ma Elena Martínez, John Pérez y Doris Morales- los accionantes no indican haber sido integrantes del órgano de gobierno, ni ser tampoco elegibles para ello. Es por eso que consideraron que su planteo, " es una especie de acción popular en representación de todos los docentes y estudiantes para mantener la misma estructura de gobierno previa a la promulgación de la ley".

Tampoco tienen un interés directo, afirmaron los ministros, "ya que, al no ser actuales integrantes del órgano de gobierno de la UTEC, podrían llegar a tener un interés eventual o futuro, pero esa situación los excluye de tener legitimación activa en la presente causa".

"No se advierte la existencia de un caso concreto, ya que no logra entenderse por qué se pretende la desaplicación de una norma que los accionantes no han demostrado que les sea inmediatamente aplicables a ellos", indicó la sentencia.

Además declaró, en forma unánime, la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo y reiteró un argumento mencionado anteriormente en otras sentencias, sobre que "la sola condición de autor de la norma no coloca al demandado en una situación jurídica equivalente a la de titular de un interés que podría verse afectado por la disposición".

Ministra Minvielle opinó que sí tienen derecho a reclamar

La ministra de la Corte, Bernadette Minvielle, argumentó a favor de reconocerles a los estudiantes y docentes la titularidad de un interés directo, personal y legítimo.

Para fundar su posición citó otra sentencia de la SCJ (sentencia Nº 244/2020), en la que en función de valores culturales enraizados en la sociedad, reconoció como intereses individuales tutelados por el ordenamiento jurídico aquellos protegidos por una ley que pretendió universalizar el acceso a todos los habitantes de eventos deportivos con relevancia social (asociados a instancias definitorias de competencias deportivas de la selección nacional).

"Desde la óptica de los docentes, en tanto trabajadores del Ente Autónomo como sistema orgánico, ostentan un interés legítimo en que la composición -por vía legislativa- del órgano directivo se ajuste a los preceptos constitucionales", afirmó Minvielle y agregó que los docentes pretenden que "el ejercicio de la actividad que llevan a cabo esté a resguardo de la interferencia del Poder Ejecutivo en el marco de la autonomía de la enseñanza".

A jucio de la magistrada se trata de "un interés personal y colectivo (supraindividual), por lo que puede comparecer un individuo persona física actuando en defensa de su esfera jurídica personal". Además entendió que el interés es directo, pues la modificación legislativa tiene innegables consecuencias prácticas en la organización y funcionamiento del Ente Autónomo.