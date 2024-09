"Te he propuesto debatir y presentar propuestas": Álvaro Delgado cruzó a Yamandú Orsi y dijo que el FA no tiene programa

El candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado , le dedicó un hilo de X a su par del Frente Amplio, Yamandú Orsi, criticando que el partido opositor no presentó un programa de gobierno.

"La semana pasada en Colonia, presentaron 7 páginas con 48 propuestas sin el respaldo técnico que explique cómo las van a concretar. ¿De eso deberíamos opinar?", criticó el candidato blanco.

"Te he propuesto debatir y presentar propuestas más de una vez. Te has negado", continuó Delgado, quien apuntó que el Frente Amplio "decidió no debatir, ni participar en los eventos de actores de la sociedad para que los candidatos expongan sus ideas sobre temas clave para el país".

Luego, el exsecretario de Presidencia remarcó que el 2 de mayo el Partido Nacional presentó "un programa de Gobierno con 300 propuestas, hecho por más de 500 técnicos de todo el país, para construir sobre lo hecho por esta administración", al que denominan como el "segundo piso de transformaciones".

Además, indicó que su partido viene presentando distintas "Ideas que cambian la realidad", medidas que calificó como "factibles y transformadoras".

Entre esos proyectos, destacó la intención de universalizar las escuelas de tiempo completo en los niveles Inicial y Primaria, brindar bonos a los jóvenes de los quintiles más pobres que culminen 5to y 6to año de Secundaria, lograr que los estudiantes con discapacidad puedan asistir a los centros educativos todos los días, las cinco medidas para abaratar el costo de vida de los uruguayos y el "plan nacional de riego".

"Durante 4 años el FA se opuso sistemáticamente a todo lo que hizo nuestro gobierno. Siendo tan implacables para la crítica, esperábamos un Programa que diera respuestas a todas esas críticas realizadas", lamentó Delgado, a quien no le parece "honesto" que a un mes de las elecciones el partido opositor "pretenda ganarlas sin tener acordado un Programa de Gobierno".