"Tengo confianza en su gestión": Carolina Cosse respaldó a Carlos Negro tras sus dichos sobre narcotráfico

Al ser consultada en rueda de prensa sobre los dichos del futuro ministro, Cosse expresó: “Él tiene una visión integral de los temas, que yo comparto. En general, no es lo que el ministro transmite en batallas perdidas en temas de seguridad ”, y agregó: “ Tengo confianza en su gestión ”.

Críticas desde el Partido Nacional

El senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionó las declaraciones de Negro y alertó sobre la señal que envían en materia de seguridad. “Cuando alguien en el vestuario, sin entrar a la cancha, pocos días antes de ser ministro, se declara derrotado ante el narcotráfico presagia o que no tiene fuerza o que no se siente con fuerza necesaria para enfrentar uno de los problemas más grandes que tiene el Uruguay, que es el crimen organizado y el narcotráfico”, sostuvo.

García insistió en que Negro debe asumir con determinación el combate contra la delincuencia y continuar con las medidas adoptadas en el actual período de gobierno. “Cuando se entra sin la fuerza necesaria, el resultado nunca es bueno. Si usted entra a jugar un partido y piensa que va a perder, seguramente lo pierda”, agregó.

Previo a estas declaraciones, el ministro del Interior saliente, Nicolás Martinelli, criticó a su sucesor Carlos Negro por sus declaraciones y le dijo que "bajar la vara no es el camino".

"Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino", escribió el actual secretario de Estado en un tuit dirigido a Negro.