Tensión en Punta del Este: llevaba drogas en su auto, no se detuvo en control y terminó chocando contra otro vehículo mientras fugaba

En horas de la madrugada de este jueves, personal de Policía Caminera y la Brigada Departamental de Tránsito de la Intendencia de Maldonado protagonizaron una persecución tras un intento de fuga por parte de un conductor que trasportaba "sustancias vegetales y cristalinas" en su vehículo, con el que chocó a otro auto antes de ser detenido .

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Policía de Maldonado, oficiales de Caminera junto a personal de tránsito se encontraban sobre la Parada 7 de Rambla Claudio Williman (Playa Mansa, Punta del Este) realizando tareas de control cuando en cierto momento intentaron detener a un vehículo particular cuyo conductor "hizo caso omiso a las indicaciones policiales" , intentando "colisionar a los funcionarios que se encontraban" en la zona, dándose luego a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos comenzaron una persecución durante la cual el auto circuló a contramano, de forma imprudente y a alta velocidad realizando "maniobras peligrosas para terceros" .

Luego de varios minutos, el vehículo ingresó en contramano a la rotonda ubicada en Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y calle Gorlero, donde terminó impactando frontalmente con otro vehículo que circulaba correctamente .

Tras el siniestro, los oficiales decidieron brindar asistencia a las víctimas y proceder después a la identificación y detención de los ocupantes del vehículo que se había dado a la fuga.

Durante este proceso, uno de los ocupantes del auto, realizó un "movimiento brusco" intentando "tomar un objeto debajo del asiento", lo que alertó a los efectivos policiales, quienes sacaron sus armas de reglamento ante la sospecha de que estuviera armado, y le dieron la orden de alto.

Luego de que el hombre hiciera caso omiso al pedido, uno de los agentes efectuó un disparo con su arma, impactando en el hombro derecho del sospechoso y provocando que este terminara desistiendo de su accionar. Producto de la herida sufrida fue trasladado a un centro de salud de Punta del Este, donde fue asistido.

En la escena de los hechos trabajó también personal de la Guardia Republicana, de la Seccional Décima y de Policía Científica.

Durante las tareas de inspección del vehículo, la Policía incautó "sustancias vegetales y cristalinas presuntamente estupefacientes, dinero en efectivo de bajo porte y teléfonos celulares". Al conductor, un hombre sin antecedentes, se le incautaron varias pastillas.

En el vehículo chocado circulaba una mujer, quien estaba acompañada cuatro jóvenes, resultando todos ellos ilesos.

Tanto del conductor del auto como su acompañante fueron detenidos tras disposición de la Fiscalía local de 1° Turno, quien se mantiene a cargo del caso.