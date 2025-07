Trabajadores del puerto renunciaron tras descubrirse que tenían carnés de salud falsos: un empleado de una de las clínicas habría ayudado en la maniobra

“Se consultaron con todos los laboratorios para que verificaran uno a uno los certificados que teníamos. De eso surgió que hubo 14 funcionarios cuyos carnés de salud no eran válidos; 13 renunciaron y se les emitió una constancia de trabajo, y una persona adicional fue despedida por notoria mala conducta” , explicó al citado programa el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie , Fernando Correa .

El presidente del sindicato del TCP, Álvaro Reynaldo, aseguró que el gremio “respetó” la decisión adoptada por la empresa. “Nosotros no tenemos nada que ver. El carné de salud es un trámite sumamente personal, no es una habilitación sindical. Si tú mañana venís a trabajar en estado de ebriedad, te van a echar y no hay nadie responsable”, afirmó.

Por otra parte, el director de la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición, Jorge Gandini, dijo que es “lamentable” que entre los involucrados “haya dirigentes sindicales”. “La empresa llegó a un acuerdo sensato. Es una medida lo suficientemente fuerte como para que todos sepan que no se puede adulterar un carné de salud”, dijo.

Tal como consignó el periodístico, se estima que el motivo por el que los trabajadores decidieron presentar certificados falsos fue por “comodidad”, sobre todo para eludir los controles odontológicos, que suelen ser los más rigurosos. Además, indicaron que hay al menos un caso en el que se detectó que un trabajador de una de las clínicas ayudó a los empleados a acceder a estos certificados adulterados.