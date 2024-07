Trabajadores de Friopan demandarán por daños y perjuicios a la empresa tras acuerdo en la Justicia por ocupación de 2019

Trabajadores de la panificadora Friopan demandarán civilmente a la empresa por daños y perjuicios luego de que no fueran llevados a juicio por la ocupación que hicieron por cuatro días sobre fines de mayo de 2019.

El presidente del sindicato de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, informó a El Observador, que los nueve trabajadores demandarán a la empresa por daños y perjuicios con el objetivo de que pague los honorarios de los abogados de los trabajadores, una cifra que asciende a U$S 5 mil .

Fue entonces que el fiscal Carlos Negro, por entonces en Flagrancia, los encontró culpables por delito de daño agravado y solicitó la imputación.

Pero cuando Negro pasó a la Fiscalía de Homicidios, el caso llegó a manos de la fiscal Patricia Rodríguez, que acordó con los trabajadores de Friopan la suspensión condicional del proceso, por lo que no fueron llevados a juicio y el delito se consideró extinguido.

A los trabajadores se los acusaba de provocar a propósito pérdidas de cientos de kilos de masas que se encontraban en proceso de producción en máquinas. Esas pérdidas se detectaron por imágenes que se hicieron virales en aquel entonces.

Sin embargo, según señaló Echevarría, se determinó que la masa no estaba en proceso de producción y que no era comestible, por lo que no se causó daños a la empresa.

En la manifestación de 2019 el sindicato de trabajadores, descontento con la adquisición de nueva maquinaria en la compañía, ocupó la planta con el argumento de que se perderían puestos de trabajo en una reestructura. La protesta fue revocada cuatro días después, cuando se reportaron diversos daños, como masa en el piso y materia prima cargada en las máquinas de elaboración y en los carros.