Transporte y alojamiento: las críticas que FIFA le hizo a Montevideo en su evaluación para ser sede del Mundial 2030

Los aeropuertos y puertos de Uruguay

El documento da un puntaje a cada sede respecto a varios temas. Sobre la accesibilidad para los pasajeros internacionales califica con un 2.0 a Uruguay y a Paraguay, mientras que Argentina, con su 5.0, sube el promedio de los tres países a 3.0. Establece también un nivel de riesgo, que en este caso es medio.

El informe dice que las infraestructuras aeroportuarias de Montevideo "cumplen los requisitos mínimos y, en principio, parecen capaces de manejar el volumen esperado de pasajeros". Sin embargo, señala que "sería necesario acometer mejoras en ciertos aspectos, como el flujo de viajeros en los controles de seguridad".

Apunta a dos aeropuertos del país: el de Carrasco (Canelones) y el de Laguna del Sauce (Maldonado).

Dice que lo estimado es que para 2030 el primero podrá gestionar dos millones de pasajeros al año –por encima del 1.8 millones actual– lo que le permitiría cumplir con los requisitos mínimos.

Afirma que está previsto hacer una "serie de mejoras de infraestructura para facilitar las operaciones" y recuerda que cuando Montevideo albergó la final de la Copa Libertadores de 2021 el Aeropuerto de Carrasco recibió a 13 mil pasajeros en un día.

"Si bien es cierto que se produjo cierto atasco en la zona de control de seguridad (para lo cual sería necesario buscar posibles soluciones), esto demuestra la capacidad del aeropuerto para gestionar un volumen mucho más alto de pasajeros", continúa el texto.

De todas formas, actualmente el aeropuerto tiene una "serie de desafíos, sobre todo en lo que respecta a garantizar la conectividad internacional necesaria para los grupos de interés de la competición antes de 2030".

"Asimismo, sería importante valorar la introducción de un sistema sólido de coordinación de franjas horarias o «slots». El aeropuerto permite el tráfico aéreo general sin un límite máximo de desplazamientos por hora, lo que facilitaría el uso flexible de vuelos chárter para complementar la accesibilidad", dice el informe.

Consultado por El Observador, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dice que todo esto se podría hacer. El jerarca recuerda también la experiencia de la final de la Libertadores para justificar por qué Uruguay está preparado: "un flujo impresionante en dos días y todo salió excelente".

El informe de la FIFA continúa. En referencia al Aeropuerto de Laguna del Sauce dice que por su distancia con Montevideo y por el "escaso flujo de viajeros" su contribución es "escasa".

Agrega que los puertos de Montevideo y Colonia son una alternativa para acceder a Buenos Aires por ferry privado, "pero tampoco contribuyen de manera significativa a la accesibilidad internacional de la ciudad".

El transporte público de Montevideo según la FIFA

Respecto a la movilidad dentro de Montevideo, el informe de la FIFA señala que el sistema de transporte público "depende en gran medida de autobuses y de un trazado de carreteras propenso a las retenciones, sobre todo en los alrededores del Estadio Centenario".

Por lo tanto, considera importante "reforzar la movilidad con carriles de uso exclusivo y una gestión sólida del tráfico", así como "una planificación detallada de espacios destinados al transporte dentro del recinto del estadio".

En cuanto a la movilidad, pero más allá del departamento, la FIFA recuerda que "Montevideo propone el uso de los hoteles de Punta del Este, situados a 130 km".

Por su parte, Remo Monzeglio considera que "hay una preocupación algo desmedida" respecto al tránsito.

Dice que se podrían establecer carriles exclusivos, por ejemplo, en las avenidas que van hacia el Estadio Centenario, como cuando se afecta el tránsito durante una maratón.

Respecto a la oferta de transporte, dice que la FIFA considera "el normal transporte público" cuando puede haber un "apoyo adicional" de la Unión de Transportistas Turísticos.

"Esa infraestructura de apoyo puede incrementar muchísimo el lógico desarrollo que tiene el transporte público, que todos sabemos que no puede crecer desmedidamente, por el tamaño de la ciudad, y no puede crecer para un partido. Por lo tanto, ahí lo que va a primar mucho es todo el transporte de apoyo que se va a dar con camionetas, vans, remises, que no solo están en Montevideo", explica en diálogo con El Observador.

Por otra parte, el informe apunta a la conexión de Uruguay con los otros dos países que podrían ser huéspedes de la celebración del centenario. Destaca que la proximidad entre Montevideo y Buenos Aires, "que se encuentra a 213 km por aire y 242 km por tierra, supondría un concepto de organización compacto". Pero por otro lado, dice que desde Asunción a Montevideo solo sería viable acceder en avión.

Alojamiento en Montevideo según la FIFA

En cuanto a alojamiento, Montevideo tiene una puntuación media de 3.4: es el promedio de un 4.0 en alojamiento del grupo central de la FIFA y un 2.7 de alojamiento general.

En comparación, Buenos Aires tiene un 5.0 en ambos aspectos, mientras que Asunción tiene un 3.4 y un 1.8 respectivamente. Los tres países sudamericanos alcanzan un 3.7 global, que supone un nivel de riesgo medio.

"En el caso de Uruguay, el número de hoteles ya existentes basta para cumplir los requisitos mínimos, aunque no por un margen demasiado amplio", dice el informe.

Señala que Montevideo tiene una "gama adecuada de opciones en hoteles de tres a cinco estrellas" con una "capacidad total que alcanza las 4000 habitaciones".

Agrega que "Punta del Este y Colonia del Sacramento aportan aproximadamente 3500 habitaciones".

En resumen, dice que Uruguay parece cumplir los requisitos mínimos en Montevideo, "aunque el concepto incluye hoteles situados fuera de la ciudad".

El subsecretario de Turismo no considera que haya un problema con la oferta de hoteles en Montevideo. Si bien recuerda que en 2018 cerraron 14 hoteles, incluyendo el Sheraton, considera que la "baja grande" en la cantidad de habitaciones de hotel "se ha visto compensada con la cantidad de apartamentos que son ofrecidos a través de plataformas como Airbnb y Booking".

"Hay edificios que tienen apartamentos en alquiler y todo eso seguramente se va a poner a disposición para ese evento", añade Monzeglio.

El informe de la FIFA también refiere específicamente a instalaciones para selecciones y árbitros, Uruguay recibe un 3.2 en hoteles y un 3.6 en instalaciones de entrenamiento. A nivel global, los tres países tienen un 3.4 al respecto, que lo ubica en un nivel de riesgo bajo.

Estadios y el FIFA Fan Festival

Por otra parte, el documento evalúa los estadios. El Estadio Centenario tiene una puntuación de 3.6.

Argentina, Paraguay y Uruguay tienen también un 3.6 en nivel global respecto a estadios, cuando se promedian los dos de Asunción (Estadio Defensores del Chaco con un 3.2 y el Nuevo Estacio Nacional con un 3.5), el de Buenos Aires (el Monumental con un 3.9) y el Centenario.

Finalmente, se alude a las ubicaciones del FIFA Fan Festival –un lugar que suele tener pantallas para ver los partidos y donde se concentran fans de distintas selecciones–.

Cada ciudad tuvo que hacer dos propuestas. La puntuación elije la mejor opción de cada uno: Montevideo recibió un 3.6, Asunción un 3.6 y Buenos Aires un 3.0. El promedio es de 3.4, con un nivel de riesgo bajo.

El lugar elegido para Montevideo fue el Parque Nelson Mandela. Está en la rambla frente al Club de Golf. Para la FIFA, este parque "destaca como opción atractiva debido a su excelente ubicación y a las pruebas aportadas acerca de su historial de seguridad, tras haber albergado con éxito actos similares en el pasado".