"Tu gestión fracasó", Martín Lema criticó la administración de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MartinLemaUy/status/1903137950126227734?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1903137950126227734%7Ctwgr%5Ec78b33b176e8442cfa3e59a097da495b27da0776%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.teledoce.com%2Ftelemundo%2Fnacionales%2Ftu-gestion-fracaso-lema-apunto-contra-cosse-luego-que-la-vice-dijera-que-el-pasaria-a-la-historia-como-el-exministro-que-no-cumplio%2F&partner=&hide_thread=false .@CosseCarolina, tu gestión fracasó. Los propios candidatos del continuismo no saben cómo defenderla. Basta de 35 años de excusas y promesas incumplidas. ¡YA ESTÁ! — Martin Lema (@MartinLemaUy) March 21, 2025

La crítica de Lema se da después de que Cosse fuera consultada por el candidato blanco de la Coalición Republicana.

“El exministro de Desarrollo Social va a pasar a la historia como el que no cumplió. Dijo que se iba a instalar en Casavalle y nunca se instaló, dejó que la gente en situación de calle aumentara por miles, persiguió a las ollas populares”, sentenció la vicepresidenta.

Por otro lado, Cosse aseguró que el Frente Amplio volverá a ganar las elecciones y dijo que por eso está “feliz”. “Estoy feliz de que el Frente Amplio va a volver a ganar la Intendencia de Montevideo, y esta vez la intendencia no va a tener el hostigamiento del gobierno central porque vamos a poner el foco en la gente y no vamos a estar en la chiquita partidaria de jugar solo para las elecciones”, apuntó.

El pasado jueves se divulgó una encuesta de Cifra que concluyó que los capitalinos consideran que la Intendencia de Montevideo debería trabajar en la recolección de basura como el área principal de la próxima gestión.

La exintendenta Cosse también fue consultada por este punto e insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, que el problema debe trabajarse desde varios puntos de vista y dijo que “Montevideo tiene 4.000 personas en situación de calle”.

“¿Qué pasa con eso? Ellos no tienen la culpa de estar en situación de calle, no los estoy atacando, me estoy solidarizando con esa situación. Lo que pasó es que pasamos por cinco años de falta de políticas, de retiro del Estado. Entonces, no hay sistema de recolección que resista 4.000 personas. No digo que las 4.000 estén hurgando, pero es muy probable que hayan hurgado”, dijo Cosse en rueda de prensa.