Udelar pidió cierre de oficina de la ANII en Israel: oposición pedirá explicaciones al rector en el Parlamento

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República ( Udelar ) pidió por unanimidad el cierre de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Israel y anunció que no participará de ningún proyecto de ese despacho.

Según informó La Diaria y confirmó El Observador, el consejo rechazó la apertura de la oficina, inaugurada por el gobierno anterior al final de su mandato en un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, en "las actuales circunstancias", y recordó que Naciones Unidas se ha pronunciado reiteradamente "en el sentido de no innovar en el estatus especial de la ciudad de Jerusalén".

La Udelar cuestionó "la no condena por parte de las universidades israelíes" a la "destrucción sistemática del sistema educativo y especialmente universitario de Gaza por parte del gobierno israelí", que engloba "el asesinato de profesores y autoridades, estudiantes y funcionarios".

En ese sentido, pidieron al área de Relaciones Internacionales de la universidad que detalle cuáles son los convenios de cooperación vigentes entre Udelar e instituciones israelíes.

Gregory Randall, profesor de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), dijo a La Diaria que la instalación de la oficina de la ANII fue una acción "política" del anterior gobierno para mostrar su apoyo a Israel en medio del conflicto.

Según el docente, la decisión de no participar en proyectos de esa oficina podría implicar que la Udelar no acceda a "ciertos conocimientos", pero remarcó que "hay muchos lugares en el mundo donde conseguir esos conocimientos". "Nosotros no tenemos por qué hacernos cómplices del genocidio para conseguir esos conocimientos", sentenció.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo que como "egresado de la Udelar" sintió "vergüenza" por la decisión de la universidad, ya que entiende que "denota un profundo antisemitismo".

El legislador opositor anunció que este miércoles la Comisión de Educación del Parlamento recibirá al rector de la Udelar, Álvaro Mombrú, y adelantó que le van a "pedir explicaciones por esta decisión".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FelipeSchipani/status/1909765386163179807&partner=&hide_thread=false Como egresado de la Udelar siento vergüenza por esta decisión que denota un profundo antisemitismo. Mañana a las 10 hs. vamos a recibir al Rector de la Universidad en la Comisión de Educación y le vamos a pedir explicaciones por esta decisión. https://t.co/hA14BFkA1x — (@FelipeSchipani) April 9, 2025

La carta en la que más de 650 profesionales apoyaron la oficina de la ANII en Israel

Antes de la decisión de la Udelar, más de 650 profesionales enviaron una carta a la academia en la que criticaron que en distintos ámbitos universitarios, sindicales y políticos se está transmitiendo "una narrativa parcial y sesgada" del conflicto entre Israel y Palestina y pidieron la colaboración de la comunidad universitaria para fomentar un "futuro" con mayor inclusión.

"Estamos presenciando cómo sindicatos y gremios realizan marchas, convocatorias y movilizaciones apoyando una única perspectiva del conflicto, ignorando la diversidad de opiniones dentro y fuera de sus propias filas", redactaron los firmantes, que lamentaron que cuando expresan su postura se encuentran con "desatención y exclusión".

Para los profesionales "el rechazo a la oficina de innovación de Uruguay en Israel", que cuenta "con la participación de destacados investigadores, ex rectores y ex decanos", representa "un ataque a la colaboración internacional basado en prejuicios y hostilidad infundada".

"Los beneficios de esta relación son innegables y su interrupción sería un error estratégico de gran magnitud", agregaron, y marcaron que "el conflicto en Medio Oriente no debe ser utilizado como excusa para debilitar las relaciones entre Uruguay e Israel".

"Uruguay debe asumir una postura clara y firme: resistir las presiones ideológicas, fortalecer la cooperación internacional y rechazar toda forma de antisemitismo y discriminación", se lee en la carta, que también insta a los gremios y sindicatos a "considerar la diversidad sobre este tema complejo y a no sumarse a manifestaciones de odio y rechazo a Israel, que no condicen con el quehacer universitario".