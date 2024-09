Última encuesta de Opción sobre plebiscitos: cuántos votarían por el de seguridad social y allanamientos nocturnos

Plebiscito de la seguridad social

Respecto a la iniciativa del PIT-CNT y de algunos sectores del Frente Amplio –que propone, entre otras cosas, bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, eliminar las AFAP y equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional–, 46% dice que lo votará, 24% que no lo votará y 29% no sabe o no contestó.