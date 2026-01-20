Último día para acceder a descuentos en el pago de patente de rodados: todo lo que tenés que saber

Foto: Leonardo Carreño.

Este martes 20 de enero vence el plazo para acceder a los descuentos en el pago de la patente de rodados. Los contribuyentes tienen la opción de abonar la patente de todo el año de forma adelantada o pagar en cuotas. Aquí te explicamos los detalles de ambos métodos de pago, los descuentos disponibles y los plazos a tener en cuenta.

Lo que importa Este martes 20 de enero vence el plazo para pagar la patente de rodados con descuentos. Aquellos que elijan pagar todo el año de una sola vez tendrán un 20% de descuento, mientras que quienes opten por pagar en cuotas podrán acceder a un 10% de descuento por cada cuota. A partir de marzo, también se podrá pagar de manera conjunta la patente y las multas de tránsito, con un descuento del 50% en caso de un pago único o un 30% si se opta por abonar en cuotas.

Contexto La patente de rodados se calcula según el valor de mercado del vehículo. Los autos nuevos (0 Km) tributan un 5% de su valor sin IVA, mientras que los usados pagan un 4,5%. Los vehículos eléctricos tienen un beneficio adicional, con un 3% para los modelos 0 Km y un 2,25% para los usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025. Los vehículos fabricados antes de 1991 siguen un esquema de valores fijos, que van desde cero pesos hasta $8.770 según el año de fabricación. Las motos también tienen distintas tarifas dependiendo de su cilindrada y si son nuevas o usadas.

Además, el Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) permite pagar a través de su sitio web o en agencias habilitadas con débito bancario o tarjetas de crédito.

Cómo sigue A partir de la cuota de marzo, se unificarán los pagos de la patente y las multas de tránsito. Aquellos que decidan pagar ambas al mismo tiempo podrán acceder a un descuento del 50% en las multas, mientras que si optan por el pago en cuotas, el descuento será del 30%. Las fechas de vencimiento para las cuotas de la patente son 20 de enero, 20 de marzo, 20 de mayo, 20 de julio, 21 de setiembre y 20 de noviembre. Si aún no pagaste tu patente, hoy es el último día para aprovechar los descuentos por pago anticipado.