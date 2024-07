Un diputado del PN viajó a Venezuela para acompañar a la oposición, pero fue deportado: "Intentamos con mucha discreción acompañar a Maria Corina Machado"

"He sido deportado, hace algunos instantes, junto a un sacerdote católico español y tres mujeres colombianas" , publicó pasadas las 14:00 de este sábado, un día antes de que se celebren las elecciones entre Nicolás Maduro y Edmundo González, el candidato de la oposición, pese a que la líder es la proscrita María Corina Machado.

Viana concluyó diciendo que a partir de este domingo habrá en Venezuela "un nuevo panorama" que "renovará la esperanza de todo un pueblo y un continente".

"Me voy no con poca bronca pero con la convicción de poder compartir juntos la alegría de la libertad. La tiranía y sus cómplices no se saldrán con la suya", concluyó Viana.

Debido a los datos que dan las encuestas de cara a estas elecciones, y al apoyo extendido que tiene Corina Machado en Venezuela, estas elecciones parecen una oportunidad inédita para que el chavismo pierda el poder. Por los antecedentes del régimen liderado por Nicolás Maduro, la comunidad internacional ha querido enviar observadores para esta elección, pero el gobierno venezolano rechazó diferentes intentos.

Viana lidera el sector Avanza Uruguay, que se presenta en redes como una agrupación liberal conservadora.

De cara a las internas de junio, Avanza Uruguay se unió a Espacio País, un paraguas electoral integrado por Espacio 40 y el Grupo de los Intendentes. Espacio País apoyó la precandidatura de Álvaro Delgado.