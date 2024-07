"Lo primero que haría es abrazar a mi mamá": la esperanza de la diáspora venezolana en Uruguay ante las elecciones del domingo

Ángel Arellano, doctor en Ciencia Política que dejó su país en 2015, dice que un eventual triunfo de la oposición "no quiere decir que inmediatamente después buena parte de la diáspora esté planificando su regreso al país", pero los venezolanos no pueden contener la esperanza.

"Lo primero que haría es abrazar a mi mamá. Tengo seis años que no la he visto."

Eso dice Hans Breindembach, de 46 años, cuando se le pregunta qué sería lo primero que haría si volviera a Venezuela con la democracia. Dejó su país en 2018 y desde entonces no volvió. Estuvo tres años en Perú y luego vino a Uruguay.

¿Si se va el chavismo viviría otra vez allá?

"Eso se explicará en ese momento", contesta a El Observador. "Tenemos nostalgia por muchas cosas que dejamos, sabemos que el país ha cambiado y de verdad sería una sorpresa ver qué sentimos nosotros cuando regresemos".

En Venezuela trabajó en educación, en trabajo social, en política; en Uruguay tiene algunos emprendimientos y está en el área de seguridad industrial de una empresa. "Ya veremos en el ámbito profesional, laboral, qué podemos hacer", señala, pero entiende que no es momento de pensar en eso.

"La idea es que haya un reencuentro de un país en un proceso necesario de reconciliación, de entendimiento, de que podamos vivir en paz", sostiene.

A su criterio, las elecciones de este domingo "abren por fin la puerta de la esperanza".

"Venezuela ha vivido una tragedia muy dura estos últimos 15 años, bajo un gobierno autoritario lleno de maldad que ha dividido a las familias, que nos ha contrapuesto. Ha habido persecución, crisis humanitaria, ha ocurrido de todo".

Alba Olivero tiene 70 años y lleva los últimos ocho en Uruguay. Es una profesora jubilada que ahora trabaja cuidando niños y adultos mayores. Preside la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Uruguay.

Olivero espera que Corina Machado logre encaminar este domingo a Venezuela "hacia una democracia plena". "Donde los derechos sean iguales para todos y donde haya respeto, expresión libre. Que los presos políticos salgan de las cárceles", dice a El Observador.

No pide "venganza", pero sí "justicia".

Venezolanos en Uruguay Foto: Leonardo Carreño.

Jaqueline Alberti era una niña cuando empezó la dictadura cívico militar en Uruguay y sus padres decidieron buscar un mejor destino.

"Estudié en Venezuela, me gradué en Venezuela, me casé, me divorcié", cuenta a El Observador.

Pero en 2012, cuanto el régimen ya llevaba más de una década y Hugo Chávez seguía vivo y en el poder, Alberti se fue.

"Me llevaron mis padres por una dictadura en Uruguay y lamentablemente volví por otra dictadura".

Es contadora pública, con una especialización en créditos fiscales. En Uruguay hizo algunos trabajos como contadora, pero desde hace más de siete años está volcada a trabajar de chófer, principalmente en Uber.

Tiene 62 años y, en cuanto a familia, en Venezuela no le queda "absolutamente nada". Sus padres murieron allí, sus hijos se fueron al exterior. Pero de todas formas mantiene una conexión con el país, y aunque lleva doce años de regreso en Uruguay, sigue llamando a Venezuela su "casa".

Dice que de cara a este domingo tiene "las expectativas más grandes" de los últimos años.

"Realmente creo que el pueblo esta vez sí se unió, se juntó y quiere volver a ver a sus familias. Pienso que este es el momento que vamos a poder realzar lo que, como pueblo, queremos. Tanto los que estamos dentro como los que estamos en el exterior", continúa.

"Nuevamente volvemos a luchar por volver a casa".

Los pocos habilitados a votar

De 7.500.000 de venezolanos que emigraron al exterior, pocos más de 69.000 quedaron habilitados para votar en estas elecciones. Lo pueden hacer en las diferentes embajadas de su país. En el caso de Uruguay, hay casi 40 mil venezolanos y solo 416 están habilitados a votar.

¿Por qué tan pocos? Los venezolanos que se fueron dicen que es un bloqueo de la estructura diplomática del gobierno, que en cada país determinó requisitos para limitar lo máximo posible la inscripción y que los funcionarios de las embajadas enlentecen todo proceso.

Gustavo Becerra es el director del comando de campaña en Uruguay de Edmundo González Urrutia. El domingo, el comando tendrá un delegado en la embajada. Y ya en los meses anteriores siguió de cerca el proceso de habilitación para votar.

"En el mes de abril el Concejo Nacional Electoral realizó una apertura del registro electoral. Nosotros estuvimos cada día monitoreando y recibiendo denuncias y de 100 venezolanos que asistían a diario, si acaso uno o máximo dos se lograron inscribir", informa a El Observador.

Venezolanos en Uruguay Foto: Leonardo Carreño.

El plazo para la inscripción solo duró 16 días. Eran en la Embajada de Venezuela en Uruguay: su atención al público empieza a las 10:00 y termina a las 13:00.

Además, "hubo varios filtros aplicados que impidieron que los venezolanos se inscribieran", asegura Becerra. En el caso de Uruguay, estos fueron los requisitos:

Pasaporte venezolano vigente ("que es el mas caro de Latinoamérica" al salir US$ 360, señala Becerra)

Vigencia de más de un año de la cédula identidad uruguaya

Residencia legal en Uruguay de cinco años o más

Entre las miles de personas que llegaron a Uruguay desde Venezuela y que no pudieron inscribirse, se encuentran Breindembach, Olivero, Alberti y Ángel Arellano.

La dificultad de volver

En 2018, una situación familiar llevó a que Ángel Arellano volviera a Venezuela por primera y única vez. Solo habían pasado tres años desde que se había ido a Uruguay, pero se encontró con un país diferente. "Las ciudades están totalmente deterioradas, el mundo rural está pauperizado".

"Es difícil para esa persona que se fue al extranjero regresar tantos años después. Se va a sentir un extranjero en su propio país", dice en entrevista con El Observador.

"Hay nietos que nacieron en el extranjero que no conocen a sus abuelos. Hijos que no pudieron enterrar a sus padres. Personas que no pudieron acompañar a un familiar en un momento crítico por alguna de las razones de crisis humanitaria, de falta de medicamentos, de problemas económicos. Son muchos años de crisis agravada. Hay una suerte de desarraigo importante en nuestra diáspora", explica el doctor en Ciencia Política de 34 años.

Y si bien hay personas que no prevén volver a vivir a Venezuela, esperan sí retomar el vínculo con el país y poder visitarlo más seguido. La esperanza está puesta en este domingo, en la posibilidad, quizás remota, de que comience un proceso de apertura democrática. Ese proceso solo puede comenzar si gana la oposición, pero incluso en ese caso... Arellano, como muchos otros venezolanos, tiene dudas.

Él conoce bien el gobierno chavista. Fue asesor por años de un diputado opositor –Carlos Andrés Michelangeli del estado Anzoátegui– cuando la Cámara de Representantes estaba presidida por Diosdado Cabello.

20240725 Diosdado Cabello, diputado de Venezuela y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cierre de campaña de Nicolás Maduro en Maracaibo, estado de Zulia Foto: AFP

Diosdado Cabello es el número dos del chavismo. Para presentarlo se pueden aprovechar dos frases que dejó en los últimos días. "Piensen que van a ganar, amargados", dijo a la oposición. "Aquí no van a venir a joder", dijo a cinco expresidentes que quieren ir a observar.

Arellano se fue de Venezuela por la "situación asfixiante" tanto política como económica. Llegó en 2015 a Uruguay y pudo continuar con sus estudios. Se recibió de doctor en Ciencia Política y ha sido una de las voces de referencia en el país para hablar del contexto venezolano.

Su análisis coincide con el de otros expertos, por ejemplo, respecto a que la oposición volvió a estar unida, ahora detrás del liderazgo de María Corina Machado, después de que se desinflara Juan Guaidó que había encabezado un triunfo en las elecciones legislativas de 2015.

Además, la comunidad internacional mira cada vez con más dudas, o directo rechazo, al gobierno de Venezuela e incluso un líder de izquierda en la región, como Lula Da Silva, le dijo a Nicolás Maduro: "Cuando pierdes, te vas". Esto fue después de que el mandatario venezolano pronosticara "un baño de sangre" en "una guerra civil fratricida" si no gana el domingo.

20240718 El presidente y candidato presidencial Nicolás Maduro habla en un acto de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 18 de julio Foto: AFP

Y es justamente esto último lo que preocupa a Arellano. "El chavismo nunca reconoció una derrota de nada. A las pruebas nos remitimos: en 2015 la oposición ganó el parlamento y el chavismo lo primero que hizo fue bloquearlo".

Por lo tanto, si la oposición gana, en el mejor escenario posible, empezará "un proceso de negociaciones, de mucho contacto" entre ambas partes.

El doctor en Ciencia Política dice que ya hay un "contacto subterráneo entre algunas figuras del gobierno y algunas figuras de la oposición". Dice que existe desde hace "mucho tiempo", pese a que "no ha llegado a nada", y cita el ejemplo de los Acuerdos de Barbados.

"Lamentablemente el chavismo nunca respeta las reglas que a veces él mismo pone", resume.

Por lo tanto, un eventual triunfo de la oposición "no quiere decir que inmediatamente después, a la semana siguiente, buena parte de la diáspora esté planificando su regreso al país".

"No, porque van a venir momentos de muchísima tensión".