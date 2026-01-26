"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

Daniel Crisci, el turista argentino de 58 años que mantuvo en vilo a turistas y autoridades de Punta del Este tras desaparecer en su moto de agua en la zona de Solanas, rompió el silencio tras su rescate. Luego de pasar toda la noche a la deriva y ser localizado en la mañana del viernes por la Armada Nacional, Crisci se refirió a la polémica surgida en torno al momento de su hallazgo, cuando trascendieron versiones de que habría rechazado la asistencia inicial para volver por sus propios medios.

"Dijeron que me había querido escapar, que no había aceptado ayuda, y la verdad, ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre", declaró visiblemente emocionado a Subrayado, saliendo al cruce de los comentarios que sugerían una actitud evasiva ante el operativo de búsqueda y rescate desplegado por la Prefectura.

El incidente comenzó en la tarde del jueves, cuando Crisci salió a navegar desde Rinconada de Portezuelo y no regresó. Según relató, un desperfecto mecánico lo dejó inhabilitado para volver antes del atardecer. La corriente lo arrastró mar adentro, llevándolo a pasar más de 12 horas en la oscuridad, enfrentando el frío y la incertidumbre a unas 6 millas de la costa.

La polémica del rescate Fuentes de la Armada habían indicado inicialmente que, al hacer contacto visual con la moto de agua cerca de las 07:00 de la mañana, el tripulante manifestó su intención de regresar navegando solo a la costa, lo que generó confusión sobre su estado y disposición. Sin embargo, Crisci aclaró que la situación fue malinterpretada.

"Simplemente [sucedió] que con el primer barco que hacemos contacto, yo logro prender la moto", explicó. Según su versión, tras conseguir arrancar el vehículo justo al amanecer, comenzó a navegar hacia la salida del sol y allí se encontró con el buque de la Armada ROU 15 Río de la Plata. "Ellos me decían que venían haciendo un rastrillaje desde Montevideo y que me iban a escoltar hasta el otro barco que venía a traer a Punta del Este, que es finalmente el barco que me trajo", detalló, negando haber intentado huir. "No es que me fui por placer a alejarme de la costa, ni todas esas cosas, y menos aún [no] aceptar el auxilio de todo ese movimiento que hizo un país por mí", sentenció.

"Un mensaje de qué es lo importante" El abogado argentino describió el reencuentro con tierra firme como "una alegría enorme" y agradeció el despliegue de recursos realizado para salvarlo. Reconoció que lo sucedido pudo haber sido percibido como una imprudencia: "Agradezco porque uno piensa en una irresponsabilidad y fue un hecho desgraciado que terminó bien".

La experiencia límite, aseguró, le dejó una enseñanza profunda sobre las prioridades. "Hoy estoy vivo, lo celebro. Es un gran mensaje de qué es lo importante en esta vida; diariamente ponemos como prioritarias cosas que deberían estar en el lugar 100", reflexionó Crisci. "Hay que valorar pasar más tiempo con tus hijos, decirle a las personas que las querés".

Consultado sobre si volvería a navegar, no dudó, aunque admitió que tomará otros recaudos. "Volvería al mar, pensando más en la seguridad, por ejemplo, teniendo una bengala", dijo, y cerró con una advertencia para otros navegantes: "No hay que confiarse pensando que se está en una zona de seguridad".