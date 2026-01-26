Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
algo de nubes
Martes:
Mín  24°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / Rescate

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

Daniel Crisci, quien permaneció más de 12 horas en el mar por un desperfecto en su moto de agua, desmintió las versiones de que hubiera intentado rechazar la ayuda de la Armada. "Fue un hecho desgraciado que terminó bien", aseguró.

26 de enero 2026 - 17:27hs
74roCXL9r_1256x620__1

Daniel Crisci, el turista argentino de 58 años que mantuvo en vilo a turistas y autoridades de Punta del Este tras desaparecer en su moto de agua en la zona de Solanas, rompió el silencio tras su rescate. Luego de pasar toda la noche a la deriva y ser localizado en la mañana del viernes por la Armada Nacional, Crisci se refirió a la polémica surgida en torno al momento de su hallazgo, cuando trascendieron versiones de que habría rechazado la asistencia inicial para volver por sus propios medios.

"Dijeron que me había querido escapar, que no había aceptado ayuda, y la verdad, ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre", declaró visiblemente emocionado a Subrayado, saliendo al cruce de los comentarios que sugerían una actitud evasiva ante el operativo de búsqueda y rescate desplegado por la Prefectura.

El incidente comenzó en la tarde del jueves, cuando Crisci salió a navegar desde Rinconada de Portezuelo y no regresó. Según relató, un desperfecto mecánico lo dejó inhabilitado para volver antes del atardecer. La corriente lo arrastró mar adentro, llevándolo a pasar más de 12 horas en la oscuridad, enfrentando el frío y la incertidumbre a unas 6 millas de la costa.

Más noticias
Argentino de 59 años fue rescatado en Maldonado
RESCATE

Solanas: rescataron a un argentino de 59 años que había desaparecido en una moto de agua

María Corina Machado durante el operativo de rescate
VIDEO

Divulgan imágenes inéditas de la salida de María Corina Machado de Venezuela: en lanchas, de noche y sin comunicación

La polémica del rescate Fuentes de la Armada habían indicado inicialmente que, al hacer contacto visual con la moto de agua cerca de las 07:00 de la mañana, el tripulante manifestó su intención de regresar navegando solo a la costa, lo que generó confusión sobre su estado y disposición. Sin embargo, Crisci aclaró que la situación fue malinterpretada.

"Simplemente [sucedió] que con el primer barco que hacemos contacto, yo logro prender la moto", explicó. Según su versión, tras conseguir arrancar el vehículo justo al amanecer, comenzó a navegar hacia la salida del sol y allí se encontró con el buque de la Armada ROU 15 Río de la Plata. "Ellos me decían que venían haciendo un rastrillaje desde Montevideo y que me iban a escoltar hasta el otro barco que venía a traer a Punta del Este, que es finalmente el barco que me trajo", detalló, negando haber intentado huir. "No es que me fui por placer a alejarme de la costa, ni todas esas cosas, y menos aún [no] aceptar el auxilio de todo ese movimiento que hizo un país por mí", sentenció.

"Un mensaje de qué es lo importante" El abogado argentino describió el reencuentro con tierra firme como "una alegría enorme" y agradeció el despliegue de recursos realizado para salvarlo. Reconoció que lo sucedido pudo haber sido percibido como una imprudencia: "Agradezco porque uno piensa en una irresponsabilidad y fue un hecho desgraciado que terminó bien".

La experiencia límite, aseguró, le dejó una enseñanza profunda sobre las prioridades. "Hoy estoy vivo, lo celebro. Es un gran mensaje de qué es lo importante en esta vida; diariamente ponemos como prioritarias cosas que deberían estar en el lugar 100", reflexionó Crisci. "Hay que valorar pasar más tiempo con tus hijos, decirle a las personas que las querés".

Consultado sobre si volvería a navegar, no dudó, aunque admitió que tomará otros recaudos. "Volvería al mar, pensando más en la seguridad, por ejemplo, teniendo una bengala", dijo, y cerró con una advertencia para otros navegantes: "No hay que confiarse pensando que se está en una zona de seguridad".

Temas:

Rescate Punta Ballena

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Policía Caminera - Archivo
POLICIALES

Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos