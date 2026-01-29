VIDEO: impactante pelea con hachas y machetes generó conmoción entre automovilistas que circulaban por Ruta 8

Una pelea con machetes y hachas a plena luz del día en la Ruta N°8 , a la altura del ingreso a la localidad de Solís de Mataojo (Lavalleja) , generó conmoción en las últimas horas entre quienes circulaban por la zona.

Según informó la televisora local Vivo Cable Color, tres personas se enfrentaron violentamente en medio de la ruta, en una escena que sorprendió a los automovilistas que transitaban por el lugar y obligó a varios a reducir la marcha.

El episodio ocurrió durante el día , fue registrado por testigos y provocó temor entre vecinos y conductores. Hasta el momento no hubo un comunicado oficial por parte de las autoridades sobre lo sucedido.

La denuncia policial, a la que accedió El Observador señala que tres personas mayores resultaron lesionadas en dos incidentes ocurridos en la vía pública en la Ciudad de Solís de Mataojo.

Por una parte se recibió la denuncia por parte de dos hermanos, uno de los cuales "se negó a ser asistido así como a que Policía Científica documente los daños en su auto, mientras que su otro hermano fue trasladado a Minas por presentar una lesión eritematosa, no cortante, ni sangrante de aproximadamente 12 centímetros de longitud en región subscapular izquierdo".

Por otro lado, se registró una segunda denuncia por parte de otro hermano, quien fue "asistido por presentar múltiples contusiones, probable fractura de tabique nasal, hematoma con edema en labio superior. Este incidente se generó en el barrio MEVIR de la misma ciudad".

Los tres lesionados mencionaron que los incidentes "tienen en común al mismo agresor, con quien han mantenido inconvenientes previos", según establece la denuncia.

Efectivos de Seccional 2 bajo lineamientos de la fiscal de 2° Turno, Marlene Canosa. Las actuaciones dispuestas por la fiscal se encuentran en pleno desarrollo, al tiempo que se da cumplimiento a la ubicación del denunciado, el cual se encontraría en otro departamento.