Willian Rosa dijo que "no es saludable" que el sistema político "se esté metiendo con la Fiscalía"

"Que el sistema político se esté metiendo con la Fiscalía no es algo saludable", sostuvo, y añadió que esta injerencia no solo afecta el funcionamiento del órgano, sino que también pone en riesgo la "independencia funcional" que debe caracterizar a la Fiscalía. "No es saludable para la institucionalidad que el sistema político se meta recurrentemente con la Fiscalía. Esto no es algo saludable hoy, ni antes, ni en el futuro", expresó, subrayando que la autonomía de la Fiscalía debe ser respetada para garantizar su independencia en las investigaciones.