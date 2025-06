Ricardo Perciballe aseguró a diputados que "claramente" fue "perseguido" por Jorge Díaz cuando era fiscal de Corte

También puso como ejemplo “un tema de casinos, donde había una concesión que se denunció por el sindicato”. “Había también un tema de horas 222. Había otro caso de unas estafas con nichos, panteones en distintos cementerios que presentó en su momento el edil Graffigna, del Partido Nacional. También había un caso de reaseguros médicos; un caso atinente a un proyecto de ley, y también un acuerdo extrajudicial que hizo el Estado. En fin, esos son los que recuerdo ahora”, señaló.

El diputado consultó por las personas que estaban involucradas en dichos casos, pero el fiscal “por respeto” prefirió no precisar los nombres. “Sin duda que había funcionarios públicos. Por eso estamos hablando de corrupción. De eso no cabe dudas, pero yo no voy a nombrar a las personas, de ningún modo”, indicó Perciballe.

El fiscal recordó que en 2012 comenzó las debidas investigaciones y el 16 de abril de ese año nombran a Díaz como fiscal de Corte, mientras que el 9 de mayo lo trasladaron. “Es la primera medida que toma el fiscal de Corte. A mí eso me hace pensar que hubo algún motivo detrás, yo no pedí el traslado en ningún momento”, añadió.

En otro pasaje de la comparecencia, le preguntaron si fruto de sus acciones en las causas que tenía se efectuó el traslado. Perciballe sostuvo que no puede constatar esa teoría, aunque puede “presumir”. “Seguramente, en alguna de las causas que se nombraron antes yo estaría en condiciones de imputar y fui trasladado, y punto. Eso es lo que puedo decir”, dijo.

En las causas que investigaba, Perciballe aseguró que había políticos involucrados. “Estamos hablando de hechos relacionados a modificaciones de una ley, a una concesión de casinos. Así que sí había en esos casos, no recuerdo en los otros”, indicó.

Perciballe recordó también que cuando era fiscal de Rocha, recibió la llamada del exsecretario de Presidencia Gonzalo Fernández. El diputado Gustavo Salle le preguntó si por la causa conocida como Cerro Free Port tenía elementos para pedir la imputación de Fernández, pero el fiscal respondió: “Le vuelvo a repetir que, en mi convencimiento, puedo tener lo que yo entienda del caso, pero mi convencimiento no alcanza para nada. Entonces, eso es lo que le puedo responder”.

Sobre la relación con Díaz, Perciballe aseguró que siempre fue cordial. Sí recordó que en su momento hizo varios cuestionamientos, desde la asociación de fiscales, porque pretendían que el fiscal de Corte fuera de carrera. “En ese momento hice algunos cuestionamientos a la prensa, que seguramente no le hayan afectado”, puntualizó.

Perciballe sostuvo que pretende que, desde el ámbito de los legisladores, haya “cierto control y por lo menos conocimiento de que detrás de los traslados puede haber algo raro”.

Sobre las consecuencias del traslado, el fiscal indicó que se desmanteló el equipo y otro de sus colegas debió tomar los casos desde cero. Quien ocupó su lugar fue el exfiscal Juan Gómez.

“Yo estaba con causas, esas causas estaban al final de sus investigaciones, y bueno, yo puedo presumir que detrás de todo está eso. Y si a eso le sumamos ese plus de que me envían a Civil cuando no era mi materia”, sostuvo en otra parte de su comparecencia.

Ante la consulta del colorado Andrés Ojeda sobre si se sintió perseguido en la Fiscalía, Perciablle replicó: “Yo fui trasladado, como dije; el primer acto de gobierno del doctor Díaz fue mi traslado y en el año 2016 me desjerarquiza. Yo puedo entender claramente que fui perseguido. Por eso hablo de que fui perjudicado”.

El nacionalista Javier García insistió a Perciballe para que dijera qué infiere sobre los trasladados que ordenó Díaz, pero el fiscal insistió que no iba a decir más allá de lo que se hizo publico.

“En el 2006 me proponen como fiscal de Corte; no se hace lugar. En el 2009 me nombran fiscal de Crimen Organizado. En el 2012, cuando estoy con investigaciones avanzadas, me trasladan de la fiscalía especializada, y quien me traslada es el doctor Díaz, en su primer acto de gobierno. Esos son todos datos objetivos de la realidad. Entonces, no me digan a mí que tengo que decir un nombre o que tengo que decir una investigación porque eso yo no lo voy a decir”, sostuvo Perciballe sobre el final de la comparecencia.