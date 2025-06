Fiscal Perciballe dijo ante diputados que "tiene asidero" afirmar que Jorge Díaz lo traslado en 2012 para "evitar" procesar a "alguien importante"

Este miércoles, ante la comisión, Perciballe "dijo que se sintió perseguido, perjudicado", según indicó el diputado blanco Diego Echeverría en una rueda de prensa. "Las declaraciones que hizo fueron importantes y delicadas desde el punto de vista institucional", agregó.

El legislado aclaró que el fiscal especializado "eludió" preguntas directas sobre procesamientos pero hizo "presumir" sus respuestas, ya que expresó que "no estaba en condiciones de decir algunas cosas" porque "no tiene el mismo estatus" que un legislador.

"Habló del caso del narcotráfico vinculado a una embarcación que había sido incautada en Argentina, pero que había salido de Uruguay. Habló de un caso de vinculado a la Intendencia a Montevideo, vinculado a los cementerios", detalló el senador nacionalista Javier García.

"Nosotros le hemos pedido por informes al Poder Judicial que nos cuente todas las causas en las que estaba interviniendo al momento del traslado", agregóe l senador colorado Andrés Ojeda.

Para García, presente en la comisión, la comparecencia de Perciballe "confirma absolutamente sin ningún tipo de dudas lo que habíamos sostenido en otras circunstancias respecto a la Fiscalía de Corte, que es que en la misma se llevaban a cabo operaciones políticas".

"Notoriamente aquí hubo una operación política en el año 2012 y 2013, llevada adelante por el fiscal de Corte, para evitar que se llevaran adelante investigaciones que estaban vinculadas a narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, que iban a tener un final diferente al que tuvieron", añadió.

Según García, en la reunión "se habló de persecución y de un ataque institucional", e "independientemente" de que la actitud de Díaz pueda configurar o no un delito, alegó que existió una "irregularidad administrativa muy clara", y se dejó en evidencia "una forma de funcionamiento que empezó en 2012". "Desde el punto de vista institucional es enormemente grave", sentenció.

En tanto Ojeda puntualizó en una pregunta realizada por el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle Lorier, quien consultó a Perciballe: "¿Tiene asidero decir que el traslado inmediato fue para evitar el procesamiento de alguien importante?". "Tiene asidero, pero yo no lo puedo decir", fue la respuesta del fiscal especializado, en palabras de Ojeda.

"Su traslado, que no tiene ningún fundamento de servicio, fue para evitar el procesamiento de alguien importante a quien no quiso identificar", reiteró el legislador colorado, que aclaró que aunque Perciballe no podía afirmarlo "porque no tenía pruebas para respaldarlo", dio a entender que hubo "razones espurias" para su traslado.