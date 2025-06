Creció 20% la cantidad de turistas que visitaron Uruguay en el primer trimestre del año: de dónde llegaron y cuánto gastaron

En el primer trimestre del año, llegaron a Uruguay 1.368.083 de visitantes , quienes realizaron un gasto total de US$ 891 millones, según los datos del Ministerio de Turismo (Mintur) publicados esta mañana.

Esto representó un aumento del 20% en la cantidad de turistas que llegaron al país, en comparación con el mismo período de 2024 cuando habían ingresado 1.135.102 de turistas. El gasto que hicieron esos visitantes también aumentó 25% frente a los US$ 710 millones registrados en el primer trimestre de 2024.

En este período, como es habitual, el visitante argentino encabezó la lista de las nacionalidades que visitaron el país, con 974.742 turistas, un 52% más frente a los 639.968 argentinos que habían llegado al país en igual período de 2024. El gasto de estos turistas fue de US$ 586 millones de dólares, un 37% más que los US$ 427 millones que habían gastado en los primeros tres meses de 2024.

En segundo lugar, se ubicó el turista de origen brasileño. Fueron 111.988 personas que arribaron a Uruguay desde Brasil y estos turistas registraron un gasto de US$ 107 millones. No obstante, la cantidad de visitantes de Brasil cayó 22% en comparación con las 143.024 personas que habían llegado en el primer trimestre de 2024. En tanto, el gasto que hicieron estos turistas se mantuvo casi sin cambios, un 2,8% más frente al primer trimestre del año anterior cuando habían gastado US$ 104 millones.