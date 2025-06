Estacionamiento tarifado gratis por un año: mirá si ganaste el sorteo realizado por la Intendencia de Montevideo

Además, la resolución de este martes enumeró una lista de vehículos que no eran elegibles para el beneficio:

Vehículos cuyos titulares sean personas que ocupen cargos políticos o de particular confianza dentro del Gobierno Departamental o Municipios de Montevideo

Vehículos cuyos titulares sean personas públicas estatales y no estatales

Vehículos categoría C

Vehículos de transporte de carga con capacidad de cargar mayor a 20 toneladas

Vehículos de transporte interdepartamental

Vehículos de transporte colectivo

Vehículos de prueba

Tampoco participaron del sorteo los vehículos que ya tienen la exoneración de pago por el uso del estacionamiento tarifado:

Vehículos con placa SDI correspondiente a personas con discapacidad

Vehículos habilitados como ambulancia con placa SAM

Camiones cisternas de la Dirección Nacional de Bomberos y vehículos de transporte de caudales

Quiénes ganaron el sorteo de la intendencia

En su página web, la intendencia compartió los números de padrones que ganaron.

Allí también explicó que para gozar del beneficio, las personas no deben comprar el ticket porque no serán multados.

Sin embargo, en el caso de que lo compren, el sistema no tiene forma de verificar que tenga la exoneración y se cobrará igual, a no ser que lo hagan por la vía de WhatsApp, donde no podrán pagarlo porque el vehículo aparecerá como inhabilitado.

Los ganadores del sorteo no tienen que realizar ningún trámite para disfrutar del beneficio.

Los números sorteados son los siguientes: