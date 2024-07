"No es Casa de Galicia" y "no son claros los números": sindicatos y MSP se reunieron por la situación de Casmu

"Hay que estar muy pendiente de la situación en particular del Casmu pero hay una discusión general que si el MSP no la da tememos que estas situaciones se vuelvan a dar en poco tiempo más y con otras instituciones ", advirtió.

"Pensar que solucionando el problema de gestión del Casmu se solucione la crisis estructural del sector es una contradicción. Es estructural, hablamos de toda la estructura. Por lo tanto, hay cosas que están bien, hay cosas que están más o menos, hay cosas que están mal y hay cosas que no se han abordado", aseveró.

Por otro lado, Bermúdez negó que la situación económico-financiera del Casmu se asemeje a la de Casa de Galicia, la mutualista que cerró a fines de 2021. "El Casmu no es Casa Galicia, no tiene nada que ver. No es ni el número de afiliados, ni el número de trabajadores", sostuvo.

Esta situación se dio luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) intimara a la mutualista Casmu a que acredite en los próximos diez días que subsanó la situación de “desequilibrio económico-financiero” que tiene y si no la intervendrá o tomará otras medidas.

La resolución está firmada por la ministra Karina Rando y fue enviada este martes 2 de julio.

“Intimar a CASMU-IAMPP a que dentro de un plazo de diez días hábiles acredite haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero, bajo apercibimiento de su intervención u otras consecuencias que disponga la normativa”, concluye la ordenanza a la que accedió El Observador.

Los números "no son claros"

Por otro lado, quién también dio sus impresiones fue el dirigente de la Asociación de Funcionarios de Casmu, Ariel Irigoytia. Señaló que desde el MSP les marcaron que los "números" del Casmu "no son claros. "Es lo que el Ministerio nos transmite en base a que el cierre de un balance no se condiciona con el comienzo del otro, entonces no queda claro", sostuvo.

Yrigoyita señaló que si bien la empresa paga el salario y aguinaldo en fecha, la preocupación pasa por las reducciones de puestos de trabajo y los trabajadores que están en seguro de paro rotativo.

"A nosotros lo que más nos importa, independientemente de la intervención o no, eso que implica hacia los trabajadores. Si la intervención o lo que fuera implica reducción de puestos de trabajo, no estamos de acuerdo y nos vamos a parar de punta de la forma que sea. En la intervención o rebaja de salario o lo que fuera", agregó.

"Yo no elijo el patrón. Para mí el patrón que esté me es indiferente. Que haga bien las cosas es lo que me importa. Y eso implica reducción de personal, por supuesto que no me va a estar a favor", concluyó.

La respuesta de Casmu

Por su parte, Casmu respondió a la intimación del Ministerio de Salud Pública y aseguró que "el relato de la información brindada se encuentra alejado de la realidad" y que "ha bajado en estos 15 años el patrimonio negativo a la mitad, mientras en el resto del sistema de salud el endeudamiento se ha duplicado". Además, asegura que "no hay riesgo asistencial" y que "los balances mensuales siguen dando positivo de forma sostenida".

“Nos sorprendió el anuncio porque hoy la noticia para nosotros, sobre todo para los que vivimos el proceso de lo que fue la creación de Casmu IAMPP, es que 15 años después estamos por terminar de pagar dos fideicomisos, inaugurar obras y los balances nos siguen dando positivo de forma sostenida”, destacaron desde la Institución.

El comunicado completo de la institución se puede leer acá.