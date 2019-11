"Arenga corporativa" y "absolutamente inoportuno": las críticas en la coalición al video de Manini

El video en el que el líder de Cabildo Abierto pedía a los militares que no votaran al Frente Amplio, y que se viralizó el fin de semana, hizo que durante el domingo de elecciones casi todos los integrantes de la coalición liderada por Luis Lacalle Pou, cuando se les preguntaba sobre el tema, se excusaran de hablar bajo el argumento de que estaban impedidos por la veda. Ahora, que la veda terminó y el resultado electoral dio como ganador al candidato opositor por escaso margen, fueron varios de los integrantes de la coalición que salieron a cuestionar la actitud del excomandante en jefe del Ejército.

Uno de ellos fue el expresidente Julio María Sanguinetti. El senador electo del Partido Colorado dijo este lunes en el programa En perspectiva que el mensaje no le gustó por ser "una arenga corporativa".

La viralización del video fue considerado por varios analistas como un hecho político que pudo haber tenido incidencia en los resultados de la elección: apenas 28.666 votos separan a Lacalle Pou de Daniel Martínez, pese a que las consultores habían advertido en su última proyección de encuestas de la semana pasada que la diferencia sería de entre seis y ocho puntos porcentuales.

De todos modos, Sanguinetti no cree que el video pueda haber incidido. Según el referente colorado, es poco probable que haya tenido "la relevancia suficiente" como para revertir la opinión de 150 mil personas.

Además sostuvo que Cabildo Abierto "es una incógnita" y su consistencia dentro de la coalición va a depender de cómo actúe. "Esa es la gran responsabilidad cívica que él tiene", dijo sobre Manini Ríos, y agregó: "Es un partido nuevo, que no tiene tradiciones, no tiene procedimientos, no tiene historia, que no tiene ni siquiera cuadros políticos reconocidos a los cuales atribuirle acciones".

No obstante, Sanguinetti subrayó que es optimista en cuanto a que la coalición funcionará. "Tengo que aceptar que el compromiso lo firmó de buena fe. Eso lo creo. (Manini Ríos) va a ser un socio leal de la coalición, no tengo razón para no creerlo", señaló. El exmandatario evitó pronunciarse sobre el escaso margen de votos entre Lacalle Pou y Martínez, ya que a fin de cuentas "no cambia" el resultado final.

Según supo El Observador con base en fuentes políticas, el mensaje del general retirado no cayó bien en la interna del Partido Nacional y por estas horas los dirigentes están valorando cómo marcarle los límites al líder de Cabildo Abierto, para evitar mayores dolores de cabeza cuando asuma la coalición de gobierno.

En una conversación informal con un militante frenteamplista, el candidato Luis Lacalle Pou comentó el domingo que lo que hizo Manini Ríos "no estuvo bien".

El excandidato colorado Ernesto Talvi, el socio de la coalición con mayor peso después de Lacalle Pou, también se mantuvo en silencio el domingo. Amparado en el impedimento de la veda proselitista, el economista evitó pronunciarse el día de la votación y prometió "tomar postura" más adelante, aunque hasta el momento no lo ha hecho.

Diego Vila

La senadora electa Graciela Bianchi dijo que, guiándose por los resultados primarios del balotaje, el Partido Nacional "todavía no tuvo tiempo de hacer valoraciones políticas" sobre la incidencia del video.

Para la senadora electa, "no fue decisivo" el impacto del video de Manini Ríos sobre el resultado. "Pudo haber influido en una minoría de la población, pero la campaña del miedo que hizo Martínez con respecto a las políticas sociales sí fue decisiva en el acortamiento de la distancia", reiteró. Aun así, dijo que la participación del excomandante en jefe del Ejército en la coalición fue "un factor constante de ataque por parte del Frente Amplio".

La senadora electa calificó como "deleznable" la editorial de la revista Nación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas (CAOFA), que también se difundió el fin de semana y que decía que "los marxistas se irán del poder". Según Bianchi, ese texto debe ser separado del video del excomandante. "Manini Ríos es un general retirado, lo que le da una impronta determinada. Él entiende que (el mensaje) no fue una arenga sino que fue un recuerdo de todo lo que las Fuerzas Armadas pasaron en estos gobiernos de izquierda", afirmó.

Pero Bianchi dijo que la publicación de la revista Nación "no fue casual". "No sé cómo se mueven esas fuerzas oscuras, que no son Manini ni las Fuerzas Armadas. Yo creo que Manini no tiene nada que ver con esa parte del Ejército, que está en situación de retiro y participó en la dictadura", sostuvo.

De todos modos, la legisladora afirmó que el líder de Cabildo Abierto no le consultó a Lacalle Pou antes de difundir el mensaje. "Conociéndolo a Luis, seguramente no le haya gustado el video. Estoy segura de que si Manini le hubiera consultado antes, probablemente él le hubiera dicho que no era conveniente", afirmó.

La legisladora contó que este domingo los dirigentes nacionalistas se "inclinaban a pensar" que la poca diferencia de votos se debió a que "todavía hay un sector de la población que está muy atada al Estado" y "a último momento por miedo define". "Este miedo no es hacia Manini, sino que es miedo a que se bajen las jubilaciones o a que los privilegios o avances sean eliminados", valoró.

A título personal, Bianchi consideró que la campaña "voto a voto" del Frente Amplio en este último mes pudo haber tenido que ver. "Afectó poco, pero en localidades del interior y en barrios de Montevideo (los dirigentes oficialistas) fueron cara a cara a decirles que iban a perder los planes, que iban a perder las jubilaciones, y eso afectó la decisión final", opinó.

Consultada sobre si la participación de Manini Ríos en la coalición de gobierno servirá para controlar esas "fuerzas oscuras" o para darles cabida, Bianchi consideró que la llegada del líder de Cabildo Abierto al Parlamento "no tiene nada que ver". "A mí Manini especialmente no me molesta, al contrario. Creo que vino a ocupar un lugar que evidentemente los demás partidos no pudimos ocupar", dijo.

"Una mirada corporativa"

El fundador del Partido Independiente, Pablo Mieres, también sostuvo que la incidencia del video de Manini Ríos no fue un tema que Lacalle Pou pusiera sobre la mesa este domingo. Pero al contrario que Bianchi, entiende que el acortamiento de la distancia entre los candidatos no se explica a partir de la estrategia voto a voto de Martínez, sino que tuvo que ver con otra conjugación de factores. En diálogo con El Observador, Mieres destacó la llegada de votantes del exterior que respaldaron al Frente Amplio y el impacto que tuvieron en conjunto el video de Manini Ríos y la editorial de Nación.

El senador se abstuvo durante la veda de hacer comentarios sobre el mensaje de Manini Ríos, a quien señaló durante la campaña como alguien con quien tiene "profundas diferencias ideológicas". Sin embargo, el único dirigente del arco opositor que en estos días rechazó el video fue Conrado Ramos, del Partido Independiente. En su cuenta de Twitter, Ramos escribió que Manini Ríos alimentó "la antinomia soldados vs izquierda en el gobierno" y retrotrajo "a los días más tristes" de la historia reciente del país, refiriéndose así a la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Este lunes, Mieres dijo que le pareció "absolutamente inoportuno" y señaló que no comparte "los términos" en que se expresó Manini Ríos, quien a su entender "expresó una mirada corporativa, como si tuviera una cualidad especial de alentar el voto de los militares".

No obstante, el líder del Partido Independiente precisó que Manini Ríos "no tuvo responsabilidad" sobre el "uso político" que se hizo del mensaje cuando desde el oficialismo se lo presentó en conjunto con el editorial de la revista Nación, que para él está "al borde de lo ilícito" al "atacar las ideas del otro".

"Hubo una jugada política de juntar los dos pronunciamientos para convertirlo en una estrategia del miedo con respecto a la candidatura de Lacalle Pou. Son dos cosas bien distintas, Manini Ríos tiene todo el derecho de hacer el video, por más que ese mensaje es un claro ejemplo de las distancias ideológicas de Cabildo Abierto con el Partido Independiente", sostuvo Mieres.

Además, Mieres contó que todavía no está prevista una reunión entre los líderes de la coalición en el transcurso de esta semana.

Otro de los representantes de la coalición a quien no le gustó el mensaje que Manini Ríos difundió fue Daniel Peña, el único diputado del Partido de la Gente. "Yo creo que el diálogo con las Fuerzas Armadas tiene que quedar reservado al presidente", sostuvo.

Sin embargo, el Partido de la Gente no tuvo una discusión formal sobre este tema. Peña reconoció que desconoce cuál es la postura de Edgardo Novick, el líder del partido, de quien de momento no se sabe si ocupará o no un cargo en el eventual gobierno de coalición. Después de los comicios de octubre, el semanario Búsqueda dio a conocer el distanciamiento de Peña, quien dijo que Novick no tenía "la representación del partido".

El diputado electo se negó a hacer declaraciones sobre la interna del Partido de la Gente y tampoco quiso hacer valoraciones sobre la incidencia que pudo haber tenido el video de Manini Ríos en el resultado final.