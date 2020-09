"Banco de medicamentos" y empleos transitorios: el plan de Cosse para atender emergencia social

La candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse presentó este lunes su plan Apoyo Básico Ciudadano (ABC) “para atender la emergencia social”, bajo la premisa de apuntalar el empleo, la vivienda, la atención en salud, el apoyo alimentario y la violencia de género desde el gobierno departamental. El suplente de la postulante Mauricio Zunino explicó a El Observador que la idea es aplicar el proyecto durante 2021 y que sea un desembolso único de US$ 28 millones, aunque señaló que de forma eventual pueden extenderse algunos puntos considerados convenientes por la administración.

En empleo, la candidata propuso la creación de 2.000 “empleos transitorios” de seis meses de duración a lo largo del año 2021 con un salario de unos $ 20 mil. El objetivo es que accedan “aquellas personas que tienen menores condiciones de empleabilidad y cubrir esa brecha de género que se viene dando en contra de las mujeres en el mercado laboral”, dijo en la presentación Zunino, del Partido Socialista. La postulante apuntó que el plan también incluirá la capacitación de los trabajadores que acceden al empleo transitorio.

Por su parte, en el área de salud aseguran que en caso de acceder al gobierno departamental crearán un “fondo de medicamentos que complemente los medicamentos que envía ASSE, garantizando una canasta básica para el primer nivel de atención". “Estamos hablando de antiinfecciosos, antidiabéticos, medicación cardiológica, analgésicos, psicofármacos, entre otros”, dijo Mariela Mazzotti, otra de las suplentes de Cosse. En tanto, las policlínicas extenderán su horario a 10 horas semanales.

“En estos momentos estamos siendo testigos de un Estado que se retira. Un Estado que se retira y deja al descubierto mujeres con hijos a cargo, personas mayores, trabajadores que pasan a estar desocupados y personas que quedan sin redes de apoyos. Frente a este Estado que se retira, el programa del FA en Montevideo deberá ser central en la participación de todos los montevideanos”, dijo Cosse durante la presentación de la iniciativa.

El costo total del plan es de US$ 28 millones para el año 2021, lo que representa 6,5% de los ingresos de la IMM, estimó el economista Zunino. “Entendemos que es perfectamente sostenible y licuable en un período de cinco años. La idea es financiar este plan a lo largo del período de gobierno”, dijo el socialista. En detalle, el plan de vivienda demandará US$ 15 millones, el de empleo US$ 7 millones, y el de apoyo alimentario, el de salud y el de violencia de género unos US$ 2 millones cada uno.

Consultado Zunino sobre la propuesta de los medicamentos, dijo que en caso de advertir la falta de insumos médicos, la comuna puede incluso reforzar ese "banco de medicamentos" en las policlínicas municipales.

Cosse también impulsa un plan para el ingreso de estudiantes jóvenes y medidas de incentivos fiscales a través de la renuncia a tasas municipales que pagan las compañías que creen nuevos puestos de trabajo.

Dentro del dinero para obras, proponen un fondo de US$ 3 millones con recursos departamentales para “las mejoras de viviendas en riesgo”, dijo Federico Graña, también suplente de la candidata, en este caso por el Partido Comunista. Además aseguran que mejorarán drenajes pluviales y espacios públicos en 35 barrios.

En cuanto a igualdad de género, Mariela Mazzotti señaló que en caso de ganar las elecciones priorizan “la autonomía económica de las mujeres” y fortalecerán redes locales de cooperativas y emprendimientos con asesoramiento de especialistas municipales. Además, duplicarán el horario de atención para casos de violencia doméstica en Comuna Mujer y asegurarán el respaldo jurídico “en todos los asuntos que hacen a la violencia de género”.

Cosse también promete proveer de alimentos a ollas populares como “una política transitoria”, dijo Graña.