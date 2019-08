¿Cambia la tendencia? El dólar perdió casi 30 centésimos en dos días

El dólar interbancario se anotó este jueves su segundo descenso consecutivo en la plaza cambiaria uruguaya y parece insinuar un cambio de tendencia, tras el pico anual que alcanzó el pasado martes con una cotización de $ 36,60. Un contexto de mayor estabilidad en Argentina en los últimos días también está ayudando a quitarle presión al tipo de cambio doméstico.

En la operativa de este jueves, el dólar mayorista bajó 0,47% en promedio (por encima del 0,3% del miércoles), a $ 36,33. Así, en dos jornadas consecutivas el billete verde perdió 27 centésimos. En total se operaron US$ 40,6 millones y no hubo intervenciones al contado ni a futuros por parte del Banco Central (BCU), tal cual aconteció en la jornada previa.

En la pizarra el público del BROU, la moneda estadounidense descendió 16 centésimos respecto al miércoles y quedó a $ 35,57 para la compra y $ 37,07 para la compra. En los cambios privados, la punta vendedora se ofrecía unos 20 centésimos por arriba de la referencia del banco estatal ($ 37,25).

Los vecinos

En la vecina orilla el dólar se mantuvo estable este jueves en los 57 pesos argentinos al público. En cambio, en el mayorista avanzó siete centavos (a 55,09 pesos), pero el Banco Central de Argentina (BCRA) no intervino en el mercado, aunque sí colocó los US$ 60 millones diarios que puede subastar por cuenta del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, en Brasil el real continúa perdiendo terreno frente al billete verde. El dólar avanzó 1,2% y se negociaba a 4,07 unidades este jueves. El banco central de ese país volvió a subastar dólares en el mercado al contado por US$ 550 millones y logró -durante la mañana- llevar su cotización a 4,01, pero luego esa apreciación de la moneda se disipó. El miércoles la autoridad monetaria se había desprendido de US$ 200 millones de los US$ 550 millones ofrecidos al mercado, una operación que no ponía en práctica hace una década, buscando aplacar la devaluación del real.

Dudas sobre recorte de la Fed

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron este jueves después de que dos autoridades de la Reserva Federal (Fed) dijeron que no veían razones para recortar las tasas de interés sin que se produzca un nuevo deterioro económico. Los comentarios se produjeron un día después de que las minutas del banco central mostraran que no todos los funcionarios estuvieron de acuerdo en reducir el costo del crédito.

El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó que no ve argumentos para un estímulo adicional. Esther George, quien dirige la Fed de Kansas City, también afirmó que estaría feliz con mantener las tasas en su actual nivel e menos de que hayan señales de que la economía del país cambia de dirección.

La Fed bajó el costo del crédito en su reunión de julio, con las minutas publicadas el miércoles mostrando una amplia preocupación entre las autoridades sobre la desaceleración económica mundial, las tensiones comerciales y la lenta inflación.

Sin embargo, los funcionarios estuvieron divididos sobre reducir los tipos, pese a estar unidos en querer evitar parecer que estaban en camino a futuros recortes. El mercado de deuda ha descontado un escenario más pesimista sobre la economía desde la última reunión de la Fed.

La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se invirtió la semana pasada por primera vez desde 2007, una señal de que es probable que se produzca una recesión. La curva entró y salió de la inversión el miércoles y jueves. La deuda referencial a 10 años bajó 6/32 en precio para rendir 1,598%, un alza desde el 1,577% del cierre del miércoles. La curva entre los papeles a dos y 10 años estaba invertida en 0,50 puntos básicos.

Con Reuters