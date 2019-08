¿Cómo financiará Cabildo Abierto su campaña?

Guido Manini Ríos infla el pecho cada vez que lo dice. Lo dijo antes de la elección interna y lo reiteró luego, con la certeza de que Cabildo Abierto se había posicionado como la cuarta fuerza política. El líder del partido reitera con frecuencia –como lo hizo en la noche del 30 de junio– que los "escasísimos recursos volcados en propaganda" no fueron impedimento para lograr un "excelente resultado" en los comicios, en los que fue respaldado por 49.485 electores.

Sin embargo, el financiamiento acotado que los dirigentes de Cabildo Abierto dicen que tienen, que antes era motivo de orgullo, se convirtió en un asunto a resolver camino a octubre: la primera elección en la que el partido liderado por el general retirado competirá por la Presidencia y bancas en el Parlamento.

Por este motivo, el diseño de estrategias para conseguir dinero para solventarse es una de las tareas a las que más tiempo le dedican los dirigentes del partido estos días.

Las autoridades provisorias de Cabildo Abierto -que ejercerán hasta que se realice la convención nacional- tienen previsto pedir un préstamo. Fuentes del partido indicaron a El Observador que la inversión prioritaria será en propaganda televisiva y en la impresión de listas, para poder llegar a todo el país. Sin embargo, hay detalles que aún no están definidos, como el monto que pedirán y a qué institución financiera.

Los abogados constitucionalistas Eduardo Esteva y Martín Risso explicaron que no existe una legislación específica que regule los préstamos a partidos políticos, por lo que en principio no habría problema para que la intención de Cabildo Abierto se concrete. No obstante, Esteva precisó que “son hipótesis bien distintas” si la solicitud es hecha al Banco República o a una institución privada, al igual que si es hecha en nombre de un dirigente o del partido en sí mismo. Por ejemplo, “el BROU, como ente autónomo, tiene mayores restricciones en la ley orgánica para otorgar préstamos que un banco privado”.

Cabildo Abierto también tiene previsto ofrecer una cena de gala a US$ 500 la entrada. El evento será en la chacra Lacrosse y se realizará en la noche del 17 de agosto, horas después de que tenga lugar la Convención Nacional del partido.

La invitación está abierta a todo público, aunque los dirigentes son conscientes de que no cualquiera puede desembolsillar esa cantidad de dinero. Para justificar la convocatoria, uno de ellos apeló al ciclo de desayunos organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, que si bien “son carísimos”, “muchos van porque quieren escuchar de primera mano o tener contacto con una persona”.

Esa persona, en este caso, es Manini Ríos, que estará acompañado por el candidato a vicepresidente, cuyo nombre habrá sido anunciado en esa fecha. El partido está recibiendo reservas para la cena por teléfono, pero las fuentes consultadas aseguraron que todavía no hay ningún participante confirmado.

De cuánto dinero disponen y quiénes lo aportaron

A pesar de la adhesión que el partido generó en sus pocos meses de vida, los autodenominados “cabildantes” no tienen forma de pertenecer de manera oficial al partido. La necesidad de crear un sistema de afiliación es una de las necesidades que los dirigentes de Cabildo Abierto identificaron en el brainstorming de ideas que surgió luego de la elección interna. “Es una forma de recaudar que no estamos usando, hay muchas cosas que estamos haciendo a pulmón”, expresó una de las autoridades consultadas.

A su vez, aseguró que detrás del partido “no hay ningún mecenas que haya aportado dinero” y que los fondos con los que ahora cuentan son inferiores a los que el Estado les dará por la cantidad de votos que el lema obtuvo el 30 de junio. La Ley de Partidos Políticos establece que “en las elecciones internas la contribución del Estado ascenderá a 13 unidades indexadas por cada voto válido emitido a favor de las candidaturas”. En el caso de Cabildo Abierto, cuyo único precandidato fue Manini Ríos, esta suma se traduce a poco más de $ 208 mil, según el valor de la UI correspondiente al 1° de agosto ($ 4,2231).

El financiamiento de la campaña –en el que están incluidos las recorridas de Manini Ríos por el interior del país, la contratación de una empresa especializada en marketing, la impresión de las listas, entre otros gastos– proviene únicamente “de los aportes chicos de la gente”, según uno de los dirigentes, aunque dijo desconocer quiénes son esos donantes.

En el sitio web oficial del lema hay una sección en la que se indica un número de cuenta en Abitab a través del que se pueden hacer aportes económicos, a nombre del Movimiento Social Artiguista. De esta forma se autodenominó la agrupación de civiles y militares que, como informó El Observador en diciembre de 2018, pretendía impulsar la candidatura de Manini Ríos cuando aún era comandante en jefe del Ejército. Asimismo, cuando Cabildo Abierto daba sus primeros pasos en la arena política, las autoridades provisorias compraron bonos de tesoro para poder hacer sus primeros gastos, según señalaron a este medio.

¿Qué tamaño tiene que tener un aporte para ser considerado chico? Una de las fuentes consultadas indicó que los demás partidos “gastan millones”, por lo que, cuando ellos se refieren a un presupuesto acotado, están hablando de “decenas de miles de dólares”.

“Si alguien pone $ 5 mil o $ 10 mil (en la cuenta de Abitab), es una donación chica”, consideró. La Ley de Partidos Políticos establece que las donaciones que reciben los partidos políticos "a efectos de sus campañas electorales” no pueden ser anónimas, y tampoco superiores a 300.000 UI. Esto corresponde a $ 1.266.930, de acuerdo al valor de la UI vigente este jueves.

El surgimiento de nuevos cabildos

Desde que Manini Ríos comenzó a recorrer el país hubo una proliferación de “cabildos”, la denominación con la que los militantes se refieren a los locales partidaridos. Cuando el 24 de julio fue inaugurado el local ubicado en avenida Italia y bulevar Batlle y Ordóñez, el equipo de prensa informó a El Observador que esa había sido la 43° tercera inauguración.

El candidato anunció en esa oportunidad que abrirían “muchos más” cabildos y, de hecho, en la tarde del 31 de julio fue inaugurado un nuevo local en La Teja. Los dirigentes sostuvieron que en la mayoría de los casos se trata de “gente particular que prestó su casa” o un espacio físico del que disponía. Como evidencia de esto, afirmaron que un pariente de Guillermo Domenech (el presidente de Cabildo Abierto) “ofreció” una casa en Pocitos, cerca de la intersección entre las calles 26 de Marzo y Luis B. Cavia.

¿Quiénes se encargan de administrar el dinero del partido? El tesorero del partido (Guillermo Silva), la vicepresidenta (Araceli Desiderio) y Domenech. También trabaja de manera honoraria un contador y sus asesores, según las fuentes consultadas, quienes dijeron no recordar el nombre de ninguno de ellos. Afirmaron que son todos militantes del partido, pero tienen la intención de “generar procesos que permitan tener un financiamiento mínimo” para poder pagarles.

Una de las tareas que le asignaron al contador y sus asesores fue recabar datos para poder pedir el préstamo a una institución financiera. Por otra parte, el partido se puso en contacto con emisores de tarjetas de crédito para poder iniciar el proceso de afiliación de los militantes.