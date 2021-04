¿Cómo hacer para que nuestros hijos, dejen de pelear?

Por Federica Cash

Hace poco hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram para conocer cuál era el conflicto más recurrente en las familias, y la pelea entre hermanos ganó por goleada. A la mayoría de los adultos estas peleas nos desgastan, nos desmotivan y muchas veces nos llevan hasta a culpabilizarnos… ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Por qué mis hijos se llevan tan mal? ¿Cómo es posible que el más grande le pegue al chiquito? ¿Se llevarán así toda la vida? ¿Qué puedo hacer yo para que no se peleen tanto?

Cuando mis hijos mayores peleaban (hoy de 8 y 5 años), no podía resistir la tentación de involucrarme, de querer saber cómo habían sido las cosas, y casi siempre me ponía el traje de juez para decidir quién tenía razón. Claro que no sabía que así estaba entrenando a mis hijos a pelear más, a buscar mi complicidad, a tener que elegir entre uno u otro, a darles más motivos para competir y, en definitiva, a incrementar el tono conflictivo del hogar.

Hay algo en el orden de nacimiento de nuestros hijos que nos brinda claras pistas sobre sus comportamientos. Generalmente, el hijo mayor es el más fácil de molestar, y el menor, el que obtiene recompensa al involucrar a mamá. Por lo tanto, es muy común que el hijo menor haga algo para molestar al mayor y así obtener la atención y protección de mamá. Cuando el mayor cae en la trampa y actúa –puede ser pegando o gritando cosas que nos ponen los pelos de punta- por lo general la madre (puedo ser yo, si quieren…) enseguida salta en defensa del pobre pequeño. Desconociendo así, que está entrenando a sus hijos a pelear para obtener atención, poder o venganza, que son creencias equivocadas que tienen los niños para sentir que pertenecen y que son importantes en la familia.

En la Disciplina Positiva encontré, entre otras cosas, una buena receta para reducir las peleas en casa. Porque cuando me dejé de involucrar, mis hijos perdieron el principal motivo para pelear: lograr que mamá esté de mi lado. Luego de algunas semanas de escucharme repetir cada vez que se acercaban con quejas: “estoy segura que pueden resolver sus problemas solos”, mis hijos perdieron su principal motor para pelear y yo empecé a disfrutar más.

Claro que existen algunas excepciones, cuando vemos que nuestros hijos están en peligro o cuando uno de ellos es demasiado chico y se puede lastimar. Ahí no hay más remedio que actuar y sin querer saber qué sucedió, decir con firmeza: ¡Paren! Y separarlos para que cada uno por separado se enfríe y abandone su “cerebro reptil” para alcanzar la parte más sabia que todos tenemos (solo lo podemos conseguir con un “período de enfriamiento”). También hay padres que no pueden evitar involucrarse, ahí la sugerencia es escuchar a ambas partes y luego de que cada uno se exprese, buscar soluciones juntos para que no vuelva a suceder, y no culpables. La verdad es que rara vez vemos la película completa como para hacer juicios y establecer quién tiene razón; claramente nos podemos equivocar. Es muy importante poner a los hijos en un mismo barco y así estaremos desalentando la competencia, los celos y el malestar del hogar.

