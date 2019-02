¿Cuáles son las canciones favoritas de los precandidatos?

El programa del lunes 4 de febrero de Fácil Desviarse, que se transmite por Del Sol FM, estuvo dedicado a las preferencias musicales de los precandidatos a la presidencia de la República por los distintos partidos, a quienes se les pidió que elijan una canción que definiera su gusto musical. Fueron consultados todos los que ya oficializaron su postulación y el único que no contestó fue Edgardo Novick.

Esta es la playlist con las canciones que eligieron:

1 - The Show Must Go On (Queen) / Mario Bergara (Frente Amplio)

2 - Saludo 2018 (Saltimbanquis) / Carlos Iafigliola (Partido Nacional)

3 - Avío del alma (Los de Imaguaré) / Gonzalo Abella (Unidad Popular)

4 - Piano Man (Billy Joel) / José Amorin (Partido Colorado)

5 - Palabras para Julia (Paco Ibañez) / Carolina Cosse (Frente Amplio)

6 - Durazno y Convención (Jaime Roos) / Pablo Mieres (Partido Independiente)

7 - Lose Yourself (Eminem) / Juan Sartori (Partido Nacional)

8 - Sé a donde quiere ir (La Vela Puerca) / Ernesto Talvi (Partido Colorado)

9 - La Hoguera de los continentes (La Raíz) / Óscar Andrade (Frente Amplio)

10 - Del templao (Santiago Chalar) / Jorge Larrañaga (Partido Nacional)

11 - Sultans of swing (Dire Straits) / Daniel Martínez (Frente Amplio)

12 - Avanti Morocha (Los Caballeros de la Quema) / Verónica Alonso (Partido Nacional)

13 - De un cantor y su guitarra (Larbanois & Carrero) / Luis Lacalle Pou (Partido Nacional)

14 - Gurí Pescador (Osiris Rodríguez Castillo) / Enrique Antía (Partido Nacional)