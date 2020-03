¿Cuáles son las marcas con mayor valor de América Latina?

El pasado 28 de febrero, las empresas de consultoría e investigación de mercado Kantar y WPP divulgaron una nueva edición del informe ‘Brandz - Top 50 Most Valuable Latin American Brands 2020’. En él, compilaron las 50 marcas latinoamericanas que ostentan un mayor valor de mercado. La marca brasileña Bradesco, perteneciente al banco homónimo con sede en Osasco, San Pablo, se hizo con el primer lugar del ranking, con un valor de marca de nada menos que US$ 9.500 millones. En segundo lugar se ubicó otro de los mayores bancos de Brasil, Itaú, cuya marca está valuada en cerca de US$ 8.400 millones y también está presente en Uruguay.

Además del sector bancario, que ocupó las dos primeras posiciones, las protagonistas del ranking de las marcas más valiosas de América Latina este año son, sin duda, las marcas de cerveza. Cuatro de ellas obtuvieron un lugar en el ‘top ten’, encabezadas por la mexicana Corona, que a pesar de tener un valor de marca estimado en US$ 7.500 millones, ha afrontado algunas complicaciones por su incorrecta asociación con la pandemia del coronavirus de Wuhan desde el pasado enero.

Dos marcas de medios y telecomunicaciones, la mexicana Telcel y la brasileña Globo, así como otras dos del sector de comercio al por menor, la mexicana Bodega Aurrerá y la chilena Falabella, completan la lista de las diez marcas latinoamericanas con mayor valor de mercado.