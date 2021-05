¿Cuándo y por dónde se podrá ver el reencuentro de Friends en Uruguay?

Luego de rumores sobre su producción y las postergaciones ocasionadas por la pandemia de coronavirus, la esperada reunión del elenco de Friends en HBO Max ya tiene fecha de estreno: se podrá ver este jueves 27 de mayo. Sin embargo, los fanáticos uruguayos deberán ser pacientes y esperar un poco más porque, si bien la fecha rige para muchos países, en América Latina el episodio del reencuentro se podrá ver a fines de junio.

¿Por qué sucede esto? Porque si bien la plataforma de streaming funciona hace casi un año en los Estados Unidos y algunos países acordaron con HBO para acceder a la primicia, el reencuentro de los seis amigos será el plato fuerte -y la mejor promoción- para la llegada de HBO Max a Latinoamérica, que según se anunció este miércoles será el 29 de junio.

¿Qué ofrece HBO Max?

La nueva plataforma de Warner reemplazará a HBO Go, y llegará al mercado nacional a competir con otros gigantes del entretenimiento como Netflix, Amazon, Disney y Paramount con un costo mensual mínimo de US$3 y ofrecerá dos métodos de suscripción. Un plan estándar que permite la creación de cinco perfiles de usuario, la descarga de contenido y el uso simultáneo en hasta tres dispositivos; y un plan móvil pensado para uso individual, en celulares y tablets.

Hasta el momento no detallaron los precios específicos del servicio para Uruguay, aunque habrá descuentos para quienes se suscriban por tres o doce meses, y que quienes ya cuentan con suscripción a HBO recibirán el nuevo servicio de forma gratuita.

Latinoamérica será la primera región del mundo en la que la plataforma estará disponible por fuera de Estados Unidos y, aunque tendrá producciones regionales, el lanzamiento de la plataforma se enfocó en el catálogo de estreno del servicio que además de todos los episodios y temporadas de Friends tendrá disponibles series y películas de estreno, pero también clásicos.

The one where they get back together

El episodio del recuentro, un recorrido nostálgico a través de los diez años de la serie que se emitió entre 1994 y 2004, fue dirigido por Ben Winston, quien además fue productor ejecutivo de Friends junto a Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane.

El nombre del especial, como el de cada capítulo de Friends, comienza con la misma fórmula de palabras y una referencia a lo que sucedería en el episodio. En The one where they get back together (En el que vuelven a juntarse) Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer vuelven a recorrer el Estudio 24 de Warner Bros donde recuerdan momentos icónicos de la serie y reflexionan sobre su experiencia y el legado de la sitcom más famosa de los años 90.

Durante el avance del episodio que publicó la plataforma se pudo ver que se trata de un especial con reminiscencias de Late Night Show, a cargo del conductor británico James Corden, donde los actores hablarán sobre los personajes, el impacto de la serie en los televidentes y en sus meteóricas carreras.

La plataforma de streaming ya había anunciado que Friends: The reunion, será un capitulo especial que contaría con invitados especiales que participarán de alguna manera como David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.