¿Cuánto cuesta el segundo en Cantando 2020, el programa más caro de la TV argentina?

A partir de este lunes 27 de julio, todos los días a las 22.30 hs, eltrece en Argentina (Teledoce en Uruguay) pondrá al aire y en vivo Cantando 2020, el reality de canto con 20 parejas, un jurado compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina "La Princesita" y "Pepito" Cibrián.

La conducción estará a cargo de Ángel de Brito y "Laurita" Fernández. El ciclo tendrá justamente la particularidad de no contar con Marcelo Tinelli, quien debido a diferentes cuestiones personales y profesionales, y en acuerdo con el gerente de programación del canal, Adrián Suar, decidió no participar.

De todas formas, esta será la quinta edición del programa, y solo en las ediciones de los años 2006 y 2007 fue conducido por el presidente de San Lorenzo (una de sus ocupaciones). Las otras dos se llevaron a cabo en 2011 y 2012, con José María Listorti y Denise Dumas a cargo.

A eltrece (tal su nombre actual) no le está yendo muy bien con el rating y pierde claramente a manos de la competencia Telefé, que gracias a diferentes novelas extranjeras se impone desde hace muchos meses.

Cantando, el programa más caro

Ángel de Brito y Laura Fernández conducen Cantando 2020

De todas formas, y como sucede generalmente, el costo de publicidad al aire de los programas de Tinelli, por su repercusión se convierte en el más caro de la televisión argentina, y en este caso por bastante.

Es que un segundo de aviso en Cantando 2020 se cotiza en 143.000 pesos argentinos (US$ 1.990) según la tarifa oficial, con lo que pautar un mínimo de 15 segundos se va a $ 2.145.000. Es decir casi US$ 30.000 al precio del dólar oficial del viernes pasado. Una suma bastante alta si se tiene en cuenta los tiempos que corren, que no va a estar Tinelli, y que tampoco es el famoso Bailando.

Para comparar, en la edición 30 años de Showmatch (2019) el segundo de publicidad costaba 70.000 pesos argentinos de aquel entonces (US$ 2.260), y los 15 segundos $ 1.050.000 (US$ 34.000). En tanto, en 2018 el precio del segundo fue de $ 42.000 (US$ 2.600).

En canal 13 de Buenos Aires, a Cantando 2020 lo siguen en orden de precio los programas Bienvenidos a Bordo ($ 120.000) y Periodismo para Todos ($ 100.000).

Los programas más caros de Telefé son la novela Jesús y 30 años juntos, ambos cotizan el segundo $ 110.000 (US$ 1.530).

Cómo será el protocolo de Cantando por el coronavirus

Karina "La Princesita", Moria Casán, Nacha Guevara y Pepito Cibrián

Teniendo en cuenta la cuarentena y los diversos casos de coronavirus que afectaron a figuras de la TV local, los integrantes y el equipo de Cantando 2020 deberá someterse a un estricto protocolo sanitario. El departamento de prensa de la productora LaFlia difundió un documento de 15 páginas donde figuran todos los cuidados que se están tomando desde el mes de mayo.

Pero además, lanzó un video donde se explica el caso del Cantando 2020.

Como en todos los canales, en el ingreso hay una cabina sanitizante y se le registra la temperatura a todo el que ingresa. Se trabaja con personal reducido y se desinfecta cada sector regularmente. La rutina a cumplir se basará en mantener la menor cantidad de personas ante las cámaras.

"Volvamos a divertirnos de forma segura y responsable" anuncia el video. Los artistas sólo podrán sacarse los tapabocas segundos antes de ponerse delante de cámaras. Además, tanto el jurado como los coaches estarán separados por barreras de acrílico.

Se deja abierta la posibilidad a la presencia de público, aunque respetando el distanciamiento. Los micrófonos serán desinfectados después de cada canción, y el piso tendrá marcas para que todos respeten su ubicación en cada lugar.

Quiénes son los participantes de Cantando 2020

Las 20 parejas que competirán en el certamen son:

Carmen Barbieri con Mariano Zito

Miguel Angel Rodríguez con Lula Rosenthal

Dan Breitman con Florencia Anca

Laura Novoa con Patricio Arellano

Melina Lezcano con Juan Pérsico

Gladys la Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo

Sofi Morandi y Bruno Coccia

Jey Mammon y Carla del Huerto

Esmeralda Mitre y Nell Valenti

Flor Torrente y Michel Hersch

Lola Latorre y Lucas Spadafora

Lizardo Ponce y Lucía Villar

Facundo Mazzei y Agustina Agazzani

Adabel Guerrero y Leandro Bassano

Flopy Tesouro y Pablo Turturiello

Mariana Brey y Fran Eizaguirre

Karina Jelinek y Manu Victoria

Brian Lanzellotta y Ángela Leiva

Federico Salles y Cande Molfese

Agustín Sierra e Inbal Comedi

