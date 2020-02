¿Cuánto gastó cada partido y quiénes los financiaron en la campaña?

La Corte Electoral publicó la rendición de cuentas de las elecciones de octubre, que se dividen entre ingresos y egresos. Los candidatos recibieron la mayor parte de su financiamiento mediante el pago que el Estado realiza por voto recibido.

Entre las donaciones privadas, hubo empresas, particulares y también aportes anónimos, que se recaudaron a través de cenas cuyo tique era destinado a ese fin.

Partido Nacional

Camilo dos Santos

La fórmula presidencial de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón gastó en la campaña $ 82.749.977 (algo más de US$ 2 millones) y tuvo ingresos por $ 89.366.715 (unos US$ 2,3 millones), según informó El País y confirmó El Observador con los datos publicados por la Corte Electoral. Más de la mitad del financiamiento fue público, entre lo que les sobró de las elecciones internas y lo que cobraron por votos recibidos.

La donación mayor por parte de un privado fue del argentino Alejandro Bulgheroni a través de sus empresas Estancia del Lago SRL, Agroland y Nuevo Manantial SA.

Cada una de las firmas aportó a la campaña nacionalista por $ 1,3 millones (casi US$ 35 mil). Zonamérica donó casi $ 700 mil (unos US$ 18 mil) y Julio C. Lestido $ 723 mil. Cristopersen SA donó $ 1.094.940 (US$ 29 mil aproximadamente) y la tabacalera Montepaz SA, algo más de medio millón de pesos, que equivalen a unos US$ 13 mil. Casi $ 4 millones fueron donaciones anónimas por la compra de tiques para cuatro cenas de recaudación, que representan unos US$ 105 mil.

En cuanto a los gastos, $ 26.286.750 (casi US$ 700 mil) se pagaron en publicidad en canales de televisión, $ 7.656.224 (US$ 200 mil aproximadamente) entre radios y prensa escrita y $ 547 mil en pautas durante partidos de fútbol (poco más de US$ 14.394). Casi $ 4,5 millones (US$ 118 mil) se gastaron en cartelería en vía pública y producciones comerciales y $1 millón (US$ 26 mil) se gastó en encuestas de opinión pública.

El alquiler de la sede ubicada en bulevar Artigas entre Chaná y Guaná costó durante la campaña electoral $ 1,8 millones (unos US$ 47 mil) y $ 4,5 millones (US$ 118 mil) se destinaron a remuneraciones entre junio y octubre, a lo que le sumaron $ 1,4 millones (casi US$ 37 mil) de aportes al Banco de Previsión Social (BPS).

Frente Amplio

Diego Battiste

La fórmula compuesta por Daniel Martínez y Graciela Villar tuvo ingresos por $299.607.470 (casi unos US$ 8 millones) y gastó $291.306.484, según los datos publicados por la Corte Electoral.

La mayoría del dinero ingresó por financiamiento público ($296.263.470) a través de adelantos al candidato, los postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados.

Los mayores donantes privados fueron el Cambio Sir (Rio Center S.A.) y Nodus, la empresa de servicios marítimos, que pusieron US$ 30 mil ($1.140.000) cada una. En tanto, la arrocera Saman donó US$ 15.000 ($570.000) y Burger King (Adiser S.A.) aportó US$ 10.000 ($380.000). También figura una donación de dos personas de apellido Castillo y Zito por US$3.000 ($114.000).

El 57% de los gastos de la fórmula Martínez – Villar, unos US$ 4 millones ($151.416.058) fue destinado a los sectores del Frente Amplio, mientras que el oficialismo gastó US$ 81 mil ($3.110.680) en traslados desde el exterior y $880.000 para traslados desde el interior.

Otra parte de los gastos obedecieron a publicidad. En pagos a los canales 4, 10 y 12 el FA gastó $39.834.952.

En radios destinaron $10.987.287 mientras que en prensa escrita el oficialismo gastó $496.955.

También destinaron $2.475.210 para las coordinadoras de Montevideo y $7.042.201 para las coordinadoras departamentales.

Partido Colorado

Camilo dos Santos

El excandidato colorado Ernesto Talvi declaró ingresos por más de $ 28 millones (unos US$ 737 mil) y egresos por más de $ 25 millones (unos US$ 656 mil), según los datos publicados por la Corte Electoral.

Respecto a la financiación pública, la fórmula de Talvi recibió por parte del Banco República, como adelanto de las elecciones nacionales, $ 18 millones, es decir, unos US$ 474 mil.

Las donaciones que recibió el canciller designado para el próximo período fueron, en su mayoría, de particulares, aunque los montos más grandes fueron de sociedades anónimas conocidas, como Zonamérica S.A., que hizo el mayor aporte a la campaña de Talvi, con $ 1.260.000 (unos US$ 33 mil). Si bien esa empresa también aportó a Lacalle Pou, el monto donado al nacionalista fue cerca de la mitad.

El segundo aporte más importante que recibió el excandidato colorado fue el del productor y empresario Carlos Pagés, propietario de un escritorio de negocios rurales. El empresario donó $720 mil (unos US$ 19 mil) a la fórmula de Talvi y Robert Silva, según la declaración publicada por la Corte Electoral.

Otras donaciones importantes que figuran en la lista de Talvi son las de Gales Servicios Financieros (US$ 9.470), la naviera Cristophersen S.A. (US$ 4.763) y la compañía de transporte de cargas Gubalen S.A. (también US$ 4.763).

Talvi gastó en publicidad más de US$ 352 mil entre anuncios televisivos, cartelería en la vía pública y otros soportes.

El resto de los partidos

El Partido Independiente fue el único que terminó con saldo negativo de acuerdo a la rendición de cuentas presentada ante la Corte Electoral. Los ingresos de la colectividad que tuvo como candidato presidencial a Pablo Mieres ascendieron a $17.881.191 mientras que los gastos se ubicaron en $27.592.529.

La mayoría del financiamiento obedeció a un adelanto del Banco República por US$ 280 mil ($10.731.073). Mieres también vendió dos inmuebles por US$ 116 mil ($4.429.522) que figuran como ingresos en la campaña.

El Partido de la Gente, que tuvo como candidato presidencial a Edgardo Novick tuvo ingresos por aproximadamente US$ 1 millón ($38.537.995) y gastos por US$ 895.541 ($34.030.579).

La gran mayoría del dinero fue aportado por Novick, quien donó más de US$ 760 mil ($28.985.575). El empresario Carlos Lecueder donó $919.725.

El Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) declaró ingresos por casi US$ 100 mil ($3.787.313) mientras que gastó US$ 34.240 ($1.301.140).

La mayoría del dinero la obtuvo a través de financiamiento público, mediante el pago de US$ 66 mil por votos obtenidos ($2.510.043). Su candidato a presidente y diputado electo César Vega aportó US$ 33 mil ($1.255.622).

La mayoría de los gastos, unos US$ 7.500 fueron para la impresión de listas ($283.038) y publicidad en diversos medios de comunicación.

Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini Ríos presentó la rendición de cuentas sobre la campaña pero los datos aún no fueron publicados debido a que los trámites están "a completar", según la Corte Electoral.

La lista más votada

La lista más votada del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular tuvo ingresos por US$ 850.082 ($32.303.134) y gastos que ascendieron a US$ 805.341 ($30.602.970).

La mayoría del ingreso declarado por el sector de José Mujica obedece a financiamiento público. Declaró que recibió US$ 660 mil ($24.259.959) por votos válidos, $2.416.210 como contribución permanente y $483.965 por los votos que recibió en las elecciones internas.

Un almuerzo en el Hotel del Prado es el único ingreso privado. En ese evento el MPP recaudó US$ 135.000 ($5.143.000).