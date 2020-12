¿Cuánto le aportan los servicios no tradicionales a las exportaciones de Uruguay?

En las últimas dos décadas, las exportaciones de servicios desde Uruguay fueron aproximadamente la tercera parte de las ventas totales al exterior. En este periodo, se observó un cambio de la composición de las exportaciones y, en particular, de las colocaciones de servicios, con un sensible aumento de los servicios no tradicionales (excluyen los tradicionales servicios de turismo y transporte) y de las exportaciones asociadas a la compraventa de mercancías (trading), destaca el informe mensual de exportaciones de noviembre que divulgó Uruguay XXI.

En 2019, las exportaciones de servicios no tradicionales y la compraventa de mercancías representaron el 22% de las ventas totales del país, y el 59% de las exportaciones de servicios. Leé también Member Lecueder inaugura su segunda zona franca y tiene la tercera en las gateras Las exportaciones de servicios no tradicionales se componen esencialmente de servicios globales, que surgen de la decisión de una empresa de deslocalizar una actividad o proceso y transferirla al extranjero. Las zonas francas son la opción natural para instalar esos negocios. Los principales segmentos de servicios globales ofrecidos por Uruguay son: Servicios empresariales: offshoring de procesos de negocios. Servicios prestados desde centros captivos (in house) o centros tercerizados.

Comercio y trading: actividades comerciales con o sin pasaje de los bienes transados por el país.

Software e ITO: operaciones de compañías tecnológicas, ya sea mediante la prestación de servicios de desarrollo o la comercialización de

soluciones tecnológicas.

Servicios financieros: servicios de asesoramiento y gestión financiera a personas e inversores institucionales del exterior y servicios de gestión de seguros y reaseguros.

Servicios creativos: servicios de arquitectura, ingeniería y diseño, y servicios audiovisuales, sector que incluye, además, editorial y música. Cuántos millones aportan Las exportaciones asociadas a servicios globales en Uruguay totalizaron US$ 3.400 millones en 2018. Esta cifra surge de sumar a las exportaciones totales de servicios globales (US$ 1.870 millones) las exportaciones asociadas a la compraventa de mercancías (U$S 1.527 millones). Si se considera que de este total, US$ 2.800 millones se prestan desde zonas francas, se constata que el 82% de este tipo de servicios se presta desde estos enclaves. Del valor exportado de servicios globales, casi la mitad corresponde a servicios asociados a la compraventa de bienes (45%), seguidos por los servicios empresariales (34%). Juntos, estos segmentos representan casi el 80% del valor exportado de servicios globales. Las exportaciones de TIC representan aproximadamente el 15%, mientras que los servicios financieros y creativos tienen una participación menor. Por su parte, si se considera el empleo, se observa que los servicios empresariales son los más intensivo representando casi la mitad del empleo total, seguido por los servicios de software & TIC. Por último, el número de empresas tiene una distribución más balanceada entre los segmentos.