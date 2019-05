¿Cuánto tardará Pablo Mieres en salir del cuarto secreto?

El día del balotaje de las elecciones de 2014, Pablo Mieres entró y salió del cuarto secreto en menos de cinco segundos. Con esa brevedad pretendía ser claro: el sobre que metió en la urna estaba necesariamente vacío. En la disyuntiva entre el oficialista Tabaré Vázquez y el opositor Luis Lacalle Pou, el Partido Independiente había resuelto votar en blanco y él estaba cumpliendo ese mandato.

“A los que creen que esta posición es cómoda, los invito a que se pongan en nuestros zapatos un par de semanas, no doce años como hemos hecho nosotros, y hagan una campaña electoral defendiendo sus convicciones a la intemperie sin el resguardo de pertenecer a un paraguas electoral mayor”, argumentó Mieres por esos días

En el correr de los últimos años, los independientes empezaron a evaluar que aquella postura imparcial empezaba a ser insostenible ante el desgaste cada vez mayor del gobierno de la izquierda y la posibilidad de tener que cogobernar con alguno de los candidatos de los partidos tradicionales.

Para peor, el Frente Amplio casi nunca hizo nada para impedir que el PI se escorara hacia la derecha. Gozando de la mayoría absoluta, la presencia de la centroizquierda en el Parlamento le resultaba ajena e innecesaria.

El corrimiento del PI hacia la diestra se asentó aún más en cuando el affaire Sendic parecía arrastrar consigo a todo el partido de gobierno en medio de acusaciones de corrupción que golpeaban a la administración de Tabaré Vázquez.

Ese sentimiento bastante generalizado en el PI lo resumió Mieres en noviembre pasado durante el lanzamiento de la campaña hacia las próximas internas. “Basta, por favor, se tienen que ir. No están resolviendo los problemas que tiene el país, están agotados y no castigan a los corruptos”, exclamó Mieres después de una serie de críticas a cual más dura al gobierno del FA.

Pero un mes después de esas afirmaciones, el Frente Amplio inhabilitó a Sendic para presentarse en las próximas elecciones y comenzó a sacarse de arriba un sayo que amenazaba con complicarlo electoralmente.

A medida que la izquierda se recuperaba del escándalo que involucró a su vicepresidente, en el Partido Independiente comenzaban a percibir que la permanencia del Frente Amplio en el poder se consolidaba como una posibilidad cierta.

En el último marzo capotó la denominada Alternativa que buscaba cobijar bajo un mismo paraguas al PI, al colorado Fernando Amado y a exfrenteamplistas como Esteban Valenti y Selva Andreoli quien incluso había sido proclamada como compañera de fórmula de Mieres.

La alianza duró apenas unos días y la culpa la tuvo una discusión acerca de qué hacer en el próximo balotaje. Andreoli declaró públicamente que no estaba dispuesta a votar a otro partido que no fuera el Frente Amplio –tampoco al Frente Amplio aclaró después- y Mieres dio por terminado el acuerdo tras acusar a su fallida compañera de fórmula de exponer una posición que el PI no había adoptado. Andreoli le respondió con un argumento cierto: Mieres ya había declarado varias veces, con más o menos contundencia, que el PI se iba a inclinar por el "cambio" lo que, hablando en plata, quería decir que, en una segunda vuelta, de ninguna manera respaldaría a un candidato del Frente Amplio.

Por esos días fueron intensas las discusiones dentro del Partido Independiente acerca del costo que podría tener para esa colectividad, que presume de socialdemócrata, convocar a votar en un balotaje a un candidato de los partidos tradicionales y asumiendo el riesgo de apostar a perdedor.

Para peor, si el PI pretende pescar del lado derecho del mar de votos se encontrará en octubre con una oferta fragmentada y con varios gustos a elección. Para tentar a los desencantados con el Frente Amplio allí están, además de los partidos tradicionales, el Partido de la Gente y el Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos, entre otros.

Lo cierto es que los acontecimientos de los últimos meses no han pasado en vano para el partido fundado en 2002 como un gajo que se desprendió del Nuevo Espacio cuando este decidió, con Rafael Michelini a la cabeza, volver al Frente Amplio de sus primeros amores.

Fuentes del partido dijeron a El Observador que en la interna se respira un aire parecido al que se aferraron los independientes para sobrevivir desde aquel 2002 augural hasta las pasadas elecciones. Ni con unos ni con los otros, es la consigna que marcará el paso del PI hasta la primera vuelta de octubre en donde aspira, al menos, a mantener las bancas que, según varias encuestas, hoy están comprometidas.

Después de la primera vuelta, ya con las mayorías y minorías parlamentarias repartidas, y con dos candidatos presidenciales disputándose el poder, los independientes deberán decidir cómo encaran ese inminente futuro que los espera apenas 30 días después.

Y será en el último domingo de noviembre cuando Pablo Mieres se demorará dentro del cuarto secreto para optar por alguno de los candidatos en pugna o, por el contrario, volverá a salir rápidamente para que todos sepan que no pudo ser tan veloz como para meter papeleta alguna adentro del sobre.