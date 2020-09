"Cuestión de vida o muerte": revista científica rompe casi dos siglos de neutralidad y apoya a Biden

Tras mantenerse al margen de los procesos electorales durante 175 años, este año "nos vimos obligados a hacerlo", dijeron desde la publicación..

Trump "rechaza la evidencia científica", señaló en su editorial la revista fundada en 1845, que publicó un artículo de Albert Einstein en 1950.

En cuenta de Twitter, la revista indicó que las elección 2020 son literalmente una cuestión de "vida o muerte" y pide votar por "la salud, la ciencia y Joe Biden".

Scientific American has never endorsed a presidential candidate in our 175-year history—until now.



The 2020 election is literally a matter of life and death. We urge you to vote for health, science and Joe Biden for President.https://t.co/8TlH7shjFn