"Decepción" y "enojo" en el electorado español ante nuevos comicios

"Son unos sinvergüenzas", "estoy enfadada y decepcionada", "que los echen a todos". El hartazgo era más que evidente este miércoles en las calles de Madrid, ante la noticia de que España celebrará sus cuartas elecciones en cuatro años.

La incapacidad para aunar apoyos del líder del Psoe Pedro Sánchez, ganador de las legislativas del 28 de abril sin mayoría absoluta, y los posicionamientos de los demás partidos obligarán a los españoles a votar de nuevo el próximo 10 de noviembre.

Serán las cuartas legislativas desde finales de 2015, cuando la irrupción de la izquierda radical de Podemos y los liberales de Ciudadanos puso fin al tradicional bipartidismo Partido Socialista/PP (conservadores).

A estos se suma un quinto partido de ámbito nacional, la extrema derecha de Vox, y las formaciones regionales, lo que obliga a tejer alianzas para garantizar la gobernabilidad del país.

Una exigencia de los nuevos tiempos, y que los políticos españoles parecen no haber acabado de entender. "La situación es un poco como el Barça y el Madrid, estás conmigo o contra mí, y basta", resume Silvia Fernández, empleada de recursos humanos.

Juan Carlos Jurado, un pluriempleado de 51 años y cuyo último trabajo fue como conductor de Uber, lo tiene muy claro: "que los echen a todos y que venga gente nueva".

"No han valido para eso, para llegar a un acuerdo y gobernar un país, que es su misión", añade este hombre en un parque del madrileño barrio de Vallecas, bastión tradicional de la izquierda. Pese a todo, dice que votará de nuevo al Psoe.

"Son todos culpables", y "el Psoe también ha tenido parte de culpa", creyéndose que "es el dueño de los votos" de sus simpatizantes. Tendría que sentirse avergonzado", abunda Antonio Brasero, de 59 años, de los cuales ha trabajado 35 como taxista.

Javier García, un ingeniero industrial de 27 años, critica al Psoe y Podemos por fracasar en su proyecto de gobernar juntos, mediante una coalición o acuerdo programático.

"Me decepciona mucho (...) por diferencias que, en mi opinión, son pequeñas, no estamos consiguiendo dar el cambio" entre ambas fuerzas de izquierda, apunta, añadiendo que "cree" que votará al Psoe de nuevo porque "las alternativas me parecen peores".