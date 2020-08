"El Negro" González Oro se instaló en Uruguay: "Recuperé mi libertad"

Finalmente, y después de haber hecho pública su molestia con el gobierno de Alberto Fernández por la decisión de haber declarado la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el periodista Oscar González Oro, "El Negro", se instaló este fin de semana en su casa de Punta del Este.

Según informó Clarín, González Oro cumplió con los trámites correspondientes para ingresar a Uruguay y aseguró que entró con un hisopado negativo y que cumplirá la cuarentena correspondiente en su casa antes de salir a la calle.

El medio cita una entrevista que le realizó Teleshow en la que cuenta las razones por las que tomó la decisión. "Me harté de estar encerrado en mi departamento, sin poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa... Además, extraño mucho a mis hijos, Agustín y Pablo, que uno vive en Madrid y el otro en Londres. Estando en Buenos Aires no podía viajar a verlos", dijo y aseguró que desde Montevideo podrá "viajar una semana a Europa a visitarlos" ya que hace un año que no los ve. "Yo nunca pasé tanto tiempo sin estar con ellos. Y esa fue la razón más importante por la que decidí venirme a Uruguay. Aparte, a mí me gusta mucho este país", dijo.

"El valor más grande que prediqué a lo largo de toda mi vida, es la libertad. Mi libertad. Decidir si voy a ver a mis hijos o si los mando a buscar para que vengan ellos. Yo siento que hoy recuperé mi libertad. El poder decidir qué hago y no que decidan por mí", concluyó.

El periodista relató también lo que sintió al ingresar a Uruguay y su sorpresa por encontrar negocios abiertos y restaurantes funcionando. "Yo tengo varios amigos que están viviendo acá. De hecho, acabo de hablar con Susana Giménez y ya arreglamos para juntarnos", agregó.

González Oro seguirá haciendo Tarde pero temprano, su programa en las tardes de AM 630 Radio Rivadavia, pero a la distancia.