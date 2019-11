"El secreto de mi familia: mi padre mató a mi madre"

BBC Three/ Familia Lowe Tasnim Lowe realizó un documental con BBC Three sobre lo que le ocurrió a su familia.

El padre de Tasnim Lowe embarazó a su madre cuando ella tenía solo 14 años. Después de abusar de ella siendo menor de edad, la mató. Para saber más sobre lo que le ocurrió a su mamá, a quien simplemente llama Lucy, Tasnim hizo un documental con BBC Three. Esta es su historia:

Fue muy difícil cuando estaba creciendo. Viví con mi abuelo y, en la primaria, la gente me hacía preguntas. "¿Por qué vives con él? ¿dónde está tu familia? ¿qué pasó?".

No sabía que contestar. No fue como si pudiera decir: "hola, soy Tas, mi padre es un asesino. ¿Quieres ser mi amiga?".

Yo tenía 16 meses de edad cuando mi padre, Azhar Ali Mehmood, mató a mi madre, pero me salvó la vida. Me envolvió en una cobija, me llevó fuera de la casa y me dejó bajo un manzano en jardín, lejos del incendio de la casa donde murió mi madre, Lucy, su bebé nonato, mi abuela Linda Lowe y mi tía Sarah.

Fue como si hubiera querido cuidarme, pero realmente no me cuidó después de que dejó a mi madre morir.

Fue mi padre el que comenzó el incendio en nuestra casa en Shropshire, Inglaterra, en agosto del 2000. Al año siguiente fue condenado por triple asesinato.

BBC Three/Familia Lowe La casa de la familia Lowe después del incendio.

Cuando estaba creciendo no me parecía que mis padres fueran personas como yo, eran sólo una historia. Así, en 2018, cuando tuve la oportunidad de hacer un documental sobre mi historia para la BBC, quise indagar más a fondo sobre porqué ocurrió el ataque del incendio, y descubrir más sobre mi madre y sobre mí misma.

Siento como si fuera la versión oscura de Lucy, pero cuando pienso en ella, pienso en una adolescente. No la veo como una madre, así que no quiero llamarla mamá.

Ella tenía 15 años cuando yo nací y mi padre tenía 25, pero nunca me pasó por la mente que la relación de Lucy con mi padre no era correcta. Si hablaba sobre ellos con la gente en el colegio, siempre me miraban raro y decían: "es un poco extraño, ¿no?".

Yo decía: "no, está bien. Tenían una relación". Yo estaba programada para pensar de esa forma porque eso fue lo que me enseñó mi familia y no podía entender porqué la gente estaba diciendo cosas sobre mi.

Mi abuelo, George, y yo tenemos una relación muy cercana, pero ha sido difícil. Él perdió a su esposa Linda y dos hijas en el incendio. Y me crió. Prometió en el juicio de mi padre que me cuidaría. Pero los dos tenemos opiniones y visiones completamente diferentes sobre el tema de la relación de mis padres.

BBC Three/Familia Lowe En el incendio murieron Lucy (centro), su madre Linda (izq) y su hermana Sarah.

Una niña

En esa época, él y otras personas tenían una visión diferente de la diferencia de edad en una relación. Es muy difícil para mi entender cómo la gente podía pensar que estaba bien que Lucy se embarazara siendo una niña. Pero mientras hicimos el documental, mi abuelo se ha informado sobre la situación.

Ahora me pregunta qué cosas están bien y cuáles están mal. Ha sido un desafío, pero creo que finalmente hemos llegado a una especie de acuerdo sobre ello.

Conocía a algunos amigos de Lucy cuando hicimos el documental. Lucy era una niña cuando conoció a mi padre, y sus amigas tenían una edad similar.

Sólo ahora, cuando la gente mira al pasado, puede ver que la relación no era correcta. Una de sus amigas me dijo que en esa época estaba bien, que era considerado "genial" salir con hombres mayores. Si ellas no podían ver lo que estaba ocurriendo, quizás tampoco Lucy podía.

BBC Three/Familia Lowe Tasnim quedó al cuidado de su abuelo.

El domingo 11 de marzo de 2018, el día de la madre, algo ocurrió que desafió todo lo que me habían dicho sobre mis padres.

En la primera plana del Sunday Mirror estaba una fotografía de Lucy. Al principio, mi familia y yo estábamos realmente confundidos cuando vimos el artículo. Yo asumí que era una vieja historia sobe el incendio que había sido publicada otra vez por alguna razón.

Recuerdo que pensé: "no puede haber ninguna información nueva".

Nosotros, como familia, y como sociedad en Reino Unido, no nos habíamos dado cuenta de que la historia tenía mucho más detrás. Hoy, mirando al pasado, vemos lo obvio que era.

La investigación del Sunday Mirror reveló que hasta 1.000 niñas pudieron haber sido acosadas y abusadas en Telford desde los 1980.

El diario reveló cómo mi padre preparó a Lucy desde los 14 años para después abusar de ella y que otras niñas que también estaba siendo abusadas habían sido amenazadas con "terminar como Lucy", en otras palabras, muertas, si le contaban a alguien lo que les pasaba.

BBC Three/Familia Lowe Lucy Lowe quedó embarazada de Tasnim cuando tenía 14 años.

Al principio quedé totalmente confundida. Cuando te cuentan una historia, la conoces, la entiendes y piensas que es la única versión posible que puede haber de ella.

Eso es lo que sentía de mis padres antes de leer el artículo. Estaba bien porque tenían una relación. Al ver una historia diferente en la prensa, pensé: "no, eso no ocurrió. Están equivocados". Fue realmente difícil aceptar esta nueva perspectiva, y era demasiado personal.

Me tomó bastante tiempo aceptarlo.

Descubrimientos

La investigación me hizo cuestionarme todo lo que pensé que sabía sobre mi pasado, y tuve que descubrir más. Decidí mirar las transcripciones de la corte durante el juicio de mi papá para ver si tenían más indicios.

Fue muy confuso leer los registros de la audiencia. La brecha de edad entre Lucy y mi padre estaba mencionada, pero la gente no parecía reconocerla. No eran sólo dos o tres años, eran casi 10 años. Según las amigas de mi mamá, mi papá la revisaba, le examinaba el cuerpo para ver si había estado con otros hombres.

Le llamaba por teléfono para decirle que había enviado a alguien a seguirla para vigilar sus pasos. Había sospechas de que ella estaba teniendo relaciones sexuales con otros hombres en el cementerio. No sabemos si era algo relacionado a una pandilla o si ella estaba siendo explotada porque no fue investigado.

BBC Three/Familia Lowe Ashar Ali Menmood fue condenado por triple asesinato.

Mi abuelo y yo hemos hablado de eso algunas veces. Siempre le cuestiono que no hiciera algo al respecto. ¿Por qué pensaba que estaba bien esa relación?

El abuelo me dijo que él "no estaba muy interesado" en mi papá, pero que Lucy y mi padrediscutían mucho. Le pregunté si eso se debía que a que mi papá le exigía a ella tener sexo.

"Él iba mucho al piso de arriba", me dijo mi abuelo. "Una vez, escuché a alguien gritando, ¡violación, violación!. Corrí hacia allí, derribé la puerta y él corrió hacia abajo y salió de la casa. El novio de la vecina corrió tras él".

Le pregunté por qué nadie le dijo a la policía.

"No lo sé. ¿Estaba ella pidiendo ayuda? Si ella nos hubiera dicho algo, habríamos hecho algo".

Pero yo le respondí: "tú y Linda la escucharon gritar 'violación' y no hicieron nada. Eso fue abuso, me entristece".

También me molesta que haya toda esta culpabilidad, todas estas preguntas sobre quién fue el responsable. Tenía que hacer estas preguntas porque quería entender. Creo que mi abuelo siente mucho arrepentimiento, mucho dolor porque hubo cosas que él y mi abuela Linda pudieron haber hecho.

BBC Three/Familia Lowe Tasnim y su abuelo durante un homenaje para su madre, tía y abuela.

Pero en esa época en la sociedad, todos sentían lo mismo. Nadie tenía entendimiento sobre el asunto. Incluso si mis abuelos hubieran hecho algo, ¿los habrían escuchado los profesionales?

También quise saber cómo se sentía mi papá. ¿Lo lamentaba? ¿Qué pensaba ahora sobre el ataque del incendio? Cuando yo tenía 16 años, lo fui a visitar a la prisión. No fue una decisión dura. Hubiera ido antes si hubiera podido pero había una orden judicial que me impedía hacerlo hasta que cumpliera 16 años.

Inicialmente, sólo quería conocerlo, tener una conversación y entender la situación. También quería reunirme con él y entender sus pasatiempos, lo que no le gustaba, cómo era como persona, y descubrir un poco más sus orígenes. Quería formarme mis opiniones basándome en él como persona, no sólo por lo que había ocurrido.

Lo que siento sobre él es confuso. No es blanco y negro. Las respuestas que me dio... fue como si yo no tuviera una respuesta completa, casi como si tuviera que registrar lo que estaba diciendo y escucharlo otra veces varias veces, leer entre líneas.

En ciertas cosas se abrió, en otras no. Dependía de lo que le preguntara. Pero estoy contenta de haber ido. Necesitaba hacerlo. Creo que me hubiera gustado que me dijera más cosas, pero no lo hizo.

BBC Three/Familia Lowe Tasnim le cuestiona a su abuelo que no hiciera algo sobre lo que le pasó a Lucy.

Acercamiento

Creo que es un fracaso del sistema judicial que mi padre no fuera juzgado por crímenes sexuales contra mi madre, además de los asesinatos.

Creo que la gente debe ser acusada por cada crimen individual. Le pregunté a la policía por qué no fue así en esa época, pero los agentes que trabajan ahora no son los mismos que estuvieron encargados del caso así que hay muchas cosas que no pudieron decirme.

Tengo que ser honesta, no me ayudaron mucho cuando les pedí detalles sobre lo que había ocurrido, pero presumo que hubiera sido una violación de la confidencialidad si me hubieran hablado de esto.

Pero estoy realmente agradecida porque pudieron encontrar algunas de las pertenencias de Lucy. Tengo sus diarios. Cuando ella los estaba escribiendo nadie pudo verlos. Esto me ha hecho sentirme más cerca de ella como persona y definitivamente me ha hecho más consciente de las cosas en las que mi padre estuvo involucrado.

Mi padre ahora puede pedir la libertad condicional. Al final, no puedes solamente añadir otros crímenes para mantener a alguien en prisión. Creo que el hecho de que nunca haya enfrentado la justicia por abusar de mi mamá fue un fracaso del sistema y la sociedad en esa época.

BBC Three/Familia Lowe Tasnim Lowe dice que ahora sabe más sobre Lucy y lo que le pasó-

Ha sido muy triste y duro en ocasiones, pero hay muchas cosas positivas que han surgido al hacer este documental. Ahora estoy más cerca de Lucy y entiendo más sobre sus antecedentes e identidad.

Estoy más cerca de mi abuelo también. Esto me ha dado un mejor entendimiento de la explotación sexual infantil y estoy satisfecha de que he logrado que más gente esté consciente sobre esto.

Por ahora, sólo quiero tener un descanso y cuidar de mi y de mi salud mental. Pero en el futuro me gustaría involucrarme con otras cosas para incrementar la concientización sobre la explotación sexual infantil.

Estoy en una posición afortunada porque no lo he sufrido personalmente, pero lo que le ocurrió a mi madre me ha dado este entendimiento.

Puedo ser la voz que Lucy nunca tuvo.

(La policía local de West Mercia, en Inglaterra, se rehusó a comentar).

