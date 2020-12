Rodolfo Bellinzoni: “En 2050 la población mundial requerirá 100% más de alimentos y el 70% de ello deberá provenir de mejoras tecnológicas”

El Dr. Rodolfo Bellinzoni, director de Operaciones Industriales e Innovación de Biogénesis Bagó, desde Argentina concedió a El Observador una extensa entrevista, en la que expuso varios conceptos sobre logros, emprendimientos y otros aspectos relacionados con el desempeño de la compañía, presente en Uruguay, uno en varias decenas de mercados a los que traslada sus innovaciones.

El profesional afirmó, por ejemplo, que Biogénesis Bagó se consolida como un actor principal en el sostenimiento del status sanitario en 39 países del mundo; que es la única empresa autorizada para comercializar su vacuna contra la fiebre aftosa en caso de una emergencia sanitaria en Estados Unidos y Canadá y la única empresa extranjera que logró producir y comercializar vacuna antiaftosa en China; y que se trabaja para que la biotecnología ayude a prevenir enfermedades y mejore las condiciones y eficiencia de la producción animal.

"La tecnología de nuestra vacuna contra la fiebre aftosa llegó a las principales regiones ganaderas del mundo"

¿Qué datos puede exponer para que tomemos cuenta del potencial de Biogénesis Bagó como proveedor a nivel mundial de vacunas contra la fiebre aftosa?

Biogénesis Bagó se consolida como un actor principal en el sostenimiento del status sanitario en 39 países del mundo.

Por la capacidad productiva de nuestras plantas de vacuna contra la fiebre aftosa de Argentina y China, somos el mayor proveedor a nivel mundial, con una capacidad máxima de 700 millones de dosis anuales.

La tecnología de nuestra vacuna contra la fiebre aftosa llegó a las principales regiones ganaderas del mundo: Sudamérica, Norteamérica y Asia. Y este año iniciamos la actividad comercial en Medio Oriente con exportación de vacunas desde nuestra planta en Argentina.

Logramos un rol protagónico en emergencias sanitarias en distintos países: Taiwán (1997), Argentina (2001), Uruguay (2002), Corea del Sur (2016) y Vietnam (2018).

Proveemos actualmente para sus planes de vacunación a Corea del Sur y Vietnam, donde mayoritariamente se vacunan poblaciones porcinas.

A Taiwán, Biogénesis Bagó proveyó vacunas para cerdos desde el año 1997, siendo hoy este país libre de fiebre aftosa sin vacunación, desde 2018.

Somos la única empresa autorizada para comercializar nuestra vacuna contra la fiebre aftosa en caso de una emergencia sanitaria en Estados Unidos y Canadá y la única empresa extranjera que logró producir y comercializar vacuna antiaftosa en China. Este hecho fortaleció la presencia de la compañía en una región altamente competitiva, el mayor mercado a nivel global, y le está facilitando el acercamiento a otros mercados asiáticos.

Nuestros productos cumplen los mas altos estándares, y se adaptan constantemente a las diferentes necesidades. Nuestra vacuna anti aftosa es un producto de clase mundial, con resultados evidentes de eficiencia y seguridad a lo largo de todas las regiones, países que lo han y están utilizando.

Nuestro foco está en lograr los mejores estándares de calidad de nuestros productos, así como en hacer crecer el negocio de manera sustentable, promoviendo la diversificación en territorios y especies. Trabajamos para que la biotecnología ayude a prevenir enfermedades y mejore las condiciones y eficiencia de la producción animal.

En la medida que observamos las tendencias y necesidades generamos nuestro pipe line de innovación, estando ahora próximos a lanzar una vacuna de dosis reducida, 0,5 ml, para cerdos en Corea del Sur, siendo esta la primera vacuna de este tipo que se lanzará a nivel global.

"Para poder participar como proveedor de este tipo de iniciativas hay que superar un arduo proceso de calificación y así lograr las adjudicaciones de licitaciones periódicas"

La compañía en su momento fue seleccionada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) como uno de los proveedores para ese país de antígenos y vacunas. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede decirnos sobre el servicio al Banco Norteamericano de Vacunas contra la Fiebre Aftosa, qué establece el contrato acordado y qué puede decir sobre el registro de vacunas contra la fiebre aftosa en Estados Unidos?

Este hito es un gran orgullo para nosotros, ya que confirma que nuestros esfuerzos en desarrollo tecnológico y calidad, junto a nuestro capital humano, nos ha consolidado como un referente mundial en la lucha contra esta enfermedad.

Para poder participar como proveedor de este tipo de iniciativas hay que superar un arduo proceso de calificación y así lograr las adjudicaciones de licitaciones periódicas, para lo cual se necesita cumplir con requisitos excluyentes tales como la presentación de los antecedentes técnicos del producto y de la empresa, la demostración de la eficacia y seguridad de antígenos y vacunas, así como estrictas auditorías a la planta elaboradora.

En julio de 2020 firmamos un contrato por 17 años (2020-2037) con el USDA para ser proveedores de antígenos y vacunas para el Banco Nacional de Vacunas Animales y Contramedidas Veterinarias (NAVVCB), un banco de vacunas creado con el objetivo de reforzar sus medidas de protección contra la fiebre aftosa en casos de emergencia.

Luego de 12 años de abastecimiento de antígenos contra la fiebre aftosa al North American Foot and Mouth Disease Vaccine Bank (NAFMDVB), que protege ante emergencias a Estados Unidos, Canadá y México, renovamos dicho acuerdo por otros 12 años, lo que confirma nuestros más altos estándares de calidad. El proceso de adjudicación del banco se realizó luego de haber recibido estrictas auditorías a nuestras plantas, así como la demostración de antecedentes técnicos y de eficacia del producto. Esto nos permite consolidar una relación que alcanzará 25 años ininterrumpidos.

"Somos la única empresa extranjera que logró producir y comercializar vacuna antiaftosa en China"

A propósito de mercados de alta relevancia, ¿qué desarrollos han emprendido en China? ¿Y en otros mercados asiáticos?

En 2013 se estableció Yangling Jinhai Bio-Technology Co. Ltd. (una empresa conjunta entre Biogénesis Bagó SA y Shanghái Hile Bio-Technology Co. Ltd.), para producir la vacuna contra la fiebre aftosa en China. Desde entonces, la compañía ha construido la planta de fiebre aftosa más grande y moderna del mundo y obtuvo tres licencias de vacuna contra la fiebre aftosa para competir en los segmentos de cerdos y rumiantes. La planta posee una capacidad productiva de 400 millones de dosis de vacuna bivalente, anual.

Somos la única empresa extranjera que logró producir y comercializar vacuna antiaftosa en China. Este hecho fortaleció la presencia de la compañía argentina en una región altamente competitiva y le está facilitando el acercamiento a otros mercados asiáticos. Por nuestra experiencia y la conformación de nuestro propio equipo en la filial de Shanghái, es que fue posible acceder a mercados como el de Vietnam y Corea del Sur y continuar desarrollando el negocio en otros países del sudeste asiático y Medio Oriente.

Por la excelencia de nuestra vacuna contra la fiebre aftosa, vamos avanzando en los procesos de registro de nuestros productos, adecuándonos a las necesidades de cada mercado.

"Hace más de 10 años que estamos en Asia y tenemos un conocimiento importante de su realidad productiva ganadera"

¿Cuál es la situación actual, a propósito de la producción de cerdos en el mercado chino, considerando que es la carne más consumida en el mundo además, con relación a la fiebre aftosa y, además, con relación a la peste porcina africana (PPA)?

Hace más de 10 años que estamos en Asia y tenemos un conocimiento importante de su realidad productiva ganadera. Desde 2018, China y varios países de la región están viviendo una situación muy crítica por el avance de la PPA que ha diezmado su producción con su correspondiente impacto en la oferta de carne para su población.

En el caso de la fiebre aftosa, es una enfermedad endémica en China, por lo que la vacunación cumple un rol fundamental. Por el contrario, la PPA no tiene aún una vacuna eficiente, por lo que el impacto es mayor. Nosotros damos soporte con la producción de vacuna antiaftosa pero no contamos con ninguna vacuna contra la PPA ni estamos considerando desarrollarla por el momento.

"Varios países de América del Sur tienen un status sanitario muy positivo que es clave para poder producir"

China, luego de haber tenido que diezmar su rodeo suino y más allá de la recuperación lograda, evidenció interés en avanzar en proveerse desde granjas “satélites”, ubicada fuera de su territorio, tal vez incluso en el Cono Sur de América, ¿qué implica eso?

Como compañía que trabaja muy cerca de los productores y conoce sus diferentes realidades, tanto en Latinoamérica como en Asia, consideramos que esto puede ser muy positivo ya que permitiría expandir la producción nacional de los países de América del Sur y potenciar de manera segura las exportaciones a China y otros mercados, atrayendo inversiones, generando divisas y beneficiando a los productores locales de cerdos y cereales, de tal forma que la producción ganadera de estos países atravesaría un interesante proceso de transformación.

Este tipo de producción además tiene un gran impacto en la generación de empleo de calidad, en forma directa e indirecta y un dinamismo en la economía desde el mismo momento en que se comienzan a construir las primeras unidades de producción integrada, destinadas a la cría, engorde y faena de los cerdos, que serán demandados por el mercado chino.

Por otra parte, varios países de América del Sur tienen un status sanitario muy positivo que es clave para poder producir.

Hoy en día la producción animal intensiva se realiza bajo normas que aseguran la sustentabilidad del negocio basado en el bienestar animal, la bioseguridad, la vigilancia epidemiológica y la trazabilidad, asegurando así la seguridad y sanidad alimentaria. Allí también es indispensable un trabajo en conjunto entre el sector público y privado que implique la implementación de tecnología adecuada y los procesos que aseguren las normas de bioseguridad.

"Los países de Latinoamérica necesitan dar el salto productivo para abastecer la creciente demanda interna y externa de proteínas animales"

¿Es posible, aprovechando los desarrollos biotecnológicos que ustedes concretan, no solo prevenir enfermedades, también mejorar las condiciones de producción animal?

En 2050 la población mundial requerirá 100% más de alimentos y 70% de estos alimentos deberán provenir de mejoras tecnológicas.

Nuestras ventajas competitivas se basan en la inversión constante en investigación y desarrollo en biotecnología. Desde Biogénesis Bagó trabajamos constantemente para adelantarnos a los desarrollos y evolución en procesos de producción de vacunas y otros productos que contribuyan a la producción sustentable de proteínas de origen animal.

Biogénesis Bagó está implementando nuevos modelos de comunicación para llegar a los productores con un mensaje claro: los países de Latinoamérica necesitan dar el salto productivo para abastecer la creciente demanda interna y externa de proteínas animales.

Biogénesis Bagó está comprometida a trabajar en esta dirección de manera conjunta con autoridades sanitarias y organismos internacionales acercando soluciones tecnológicas que permitan disminuir los patógenos que circulan en el ambiente para prevenir enfermedades en animales que a su vez puedan transmitirse a humanos.

Trabajamos continuamente en programas de prevención a través del uso de vacunas seguras y efectivas, fundamental para lograr sanidad en escenarios de intensificación de la producción ganadera.

Desde hace más de 15 años se ha comprendido que el mejor amigo de la productividad es el bienestar animal, acompañado de la prevención en materia sanitaria y la más adecuada alimentación.

"Estamos a disposición para, a partir de nuestra trayectoria en la región y el conocimiento de los sectores productivos, acompañar el desarrollo de nuevos mercados y oportunidades comerciales"

¿Cuán relevante considera la sinergia entre los actores de los sectores público y privado y, en ese marco, una apuesta constante, sin interrupciones, a invertir en investigación y desarrollo?

Biogénesis Bagó tiene una trayectoria de años de trabajo articulado con el sector público a través de la cooperación científico-tecnológica en el desarrollo de productos e innovaciones.

En Argentina y Sudamérica el desarrollo de herramientas de control de enfermedades como la fiebre aftosa ha sido clave la asociación publico privada.

En Argentina, Biogénesis Bagó junto a SENASA, INTA, CEVAN- CONICET, IPCVA y la Sociedad Rural formaron desde 2003 una red de colaboración que contribuyo enormemente a la evolución del sistema técnico científico que aporto soluciones para sostener el estatus sanitario de la región y permitió extender estas herramientas globalmente.

A su vez, somos proveedores de organismos internacionales y autoridades sanitarias de soluciones tecnológicas para prevenir enfermedades de los animales, incluyendo zoonosis muy importantes: Contribuimos a la salud pública global, somos una de las dos principales adjudicatarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abastecer de vacuna antirrábica a diferentes países de Latinoamérica a través de los ministerios de salud así como algunos países de Asia, tales como Vietnam y Cambodia, a los cuales llegamos luego de haber logrado el registro por parte de las autoridades sanitarias.

Para fortalecer el posicionamiento a nivel regional, y en el escenario mundial, es indispensable el trabajo conjunto de los sectores público y privado y una inversión sostenida en investigación y desarrollo.

Estamos a disposición para, a partir de nuestra trayectoria en la región y el conocimiento de los sectores productivos, acompañar el desarrollo de nuevos mercados y oportunidades comerciales.