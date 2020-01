“En el mercado del arte, la palabra y la confianza cuentan mucho”

Por Andrea Salle

Se formó y vive en el exterior desde hace varios años, se desempeñó como asesora de coleccionistas privados y como curadora de museos, y más allá de volver cada año a Uruguay de visita, le interesaba crearse una razón profesional que ameritara el regreso. Laura Bardier es máster en curaduría de nuevos medios por la Donau Universität Krems (Austria), directora ejecutiva de la James Howell Foundation (Nueva York) y directora de la Feria internacional de Arte Contemporáneo Este Arte, que realizará su sexta edición del 4 al 8 de enero de 2020, en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Descubrió que en Uruguay había mucho potencial a nivel artístico pero que el negocio de compra y venta de las artes visuales se manejaba de forma informal. Detectó por un lado, la necesidad de los artistas de vivir de su trabajo y por otro, que había personas —sobre todo en Punta del Este— que estaban comprando obras, que tenían el interés cultural pero no el conocimiento del mercado del arte. Su primera idea fue crear una galería, pero como en realidad buscaba generar un cambio estructural y trascendental, optó por realizar una feria que creara una plataforma de incentivo a la profesionalización de las artes visuales.

El primer año la feria se presentó en una carpa, el segundo, en una discoteca abandonada y desde el tercero se realiza en el Centro de Convenciones de Punta del Este, estructura que le brindó un marco de profesionalidad y aportó al concepto de plataforma de negocios. Este año la feria alojará a 30 galerías profesionales de diferentes países, entre ellos Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Mónaco, Perú, Suiza y Uruguay, que expondrán unas 200 obras, con un rango de precios entre los US$ 5.000 y los US$ 50.000.

Para Bardier, Este Arte ha ayudado al arte uruguayo a posicionarse internacionalmente. Según datos de la organización, desde el nacimiento de la feria el mercado del arte nacional ha tenido un crecimiento del 600%.

Más allá de las ventas puntuales de obras, señala otras consecuencias positivas como el derrame económico que deja a la ciudad la llegada de las galerías, los coleccionistas, los artistas y el público en general, en términos de transporte, alojamientos, uso de servicios, logística, gastronomía, entre otros. Por otra parte, la feria funciona como catalizadora de iniciativas de terceros, que han ido desde la creación de nuevas galerías, hasta la representación de artistas uruguayos por galerías extranjeras o la restauración del parque de esculturas de Punta del Este.

¿Costó posicionar a Punta del Este y a la feria como referentes de arte?

Totalmente. Uno de los desafíos que encontré al principio fue posicionar a Este Arte como un proyecto profesional, separado de las fiestas de Punta del Este. Si bien es un evento social, no es una fiesta, es un proyecto cultural, turístico y económico. El objetivo es desarrollar un proyecto que sea consistente, con contenido serio y responsable, y con una mirada a largo plazo. No me interesa ser ese tipo de proyectos que hay en Punta del Este que duran dos o tres años, que tratan de explotar en un día y se van, me interesa hacer esto por los próximos 40 o 50 años.

¿Cuál es el modelo de negocio detrás de las ferias de arte?

Las galerías pagan los metros cuadrados y con eso pagamos la estructura. Las entradas no son realmente un ingreso importante por ahora. Las ferias no se mantienen de lo que pagan las galerías por participar, sino a través de los espónsores y eso ha sido lo más difícil en Uruguay. El espónsor real que he tenido, el más consistente y fuerte, ha sido el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Las ferias dependen también de los espónsores privados, que están acostumbrados a las fiestas de Punta del Este, no a un evento que dura cinco días y que tiene otro tipo de estrategias, de movimiento, de estructura. El único espónsor privado que nos ha apoyado desde hace tres años es Fendi Château.

"El año pasado, el 100% de las galerías que participaron vendieron obras. Eso lo logramos porque trabajamos muy de cerca entre las galerías y el público. La “curaduría” es una selección de obras que pueden funcionar, que la gente puede apreciar.”

El otro modelo que sigo, bastante diferente a otras ferias, es que no hago nada que no pueda hacer. Yo recuperé la inversión el segundo año, ferias como Art Basel estuvieron en pérdida por quince años. No me lo puedo permitir porque no tengo ni un Estado ni una ciudad que me banque. Lo que hice fue ajustarme lo más posible a la realidad. Todo se hace buscándole la vuelta. Es un trabajo en equipo, una comunidad que se ha creado y gracias a eso es posible.

¿Este Arte no se lleva comisiones por las ventas?

No, hay otras ferias que sí lo hacen. Mi trabajo es el de armar una plataforma lo más profesional y lo más funcional posible para que las galerías promuevan y presenten sus trabajos; comercializar obras es otro trabajo. Si yo hiciera eso, tendría que hacerlo con todas las galerías porque si no se vuelve promiscuo. Es una manera de mantener las cosas lo más directas y limpias posibles, porque en el mercado del arte, la palabra, la respetabilidad, el nombre y la confianza cuentan mucho. Mi reputación es lo único que tengo y la cuido mucho.