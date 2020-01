“Es necesario desindexar salarios (aunque) pueda perderse salario real”

El economista Pablo Rosselli era una de la caras más visibles de la consultora Deloitte, donde fue socio y trabajó por 31 años, hasta que decidió armar su propia empresa (Exante) para tener otra libertad a la hora de trabajar en el área de asesoramiento económico y financiero. Al hablar sobre los temas de coyuntura no dudó en marcar la necesidad de aplicar un ajuste fiscal del eje de 2% del PIB, pero que no necesariamente debería aplicarse el primer año porque habrá cierto margen para procesarlo en un tiempo mayor. También consideró vital corregir la baja productividad laboral en promedio si se pretende atacar en forma rápida la creación de más fuentes de empleo. Además, consideró natural que las empresas públicas suban sus tarifas en un porcentaje cercano a la inflación y cuestionó que no se le exija ganancias por su desempeño.