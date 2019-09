¿Está el fútbol uruguayo preparado para casos de emergencia en una cancha?

El presidente de la Mutual de futbolistas, Michael Etulain, disparó una frase que invita a la reflexión: “Nosotros mismos estamos en falta en el uso de los desfibriladores. Tenemos una ignorancia en el tema. Como sociedad tenemos un alto grado de responsabilidad. Porque recién ahora que pasa esto que tiene visibilidad es que una gran parte de todos nosotros como sociedad prestamos atención que nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es lamentable”, expresó a Referí sobre el manejo en situaciones de emergencia tras el fallecimiento del juvenil de Boston River, Agustín Martínez.

Etulain reveló que la gremial solicitará un protocolo de seguridad para los futbolistas que lo lleve el cuarto árbitro para que, en un caso de emergencia, se tengan detallados los pasos que se deben dar.

Camilo Dos Santos

A modo de ejemplo Etulain dijo que “si mañana pasa algo en la cancha de Rampla o en cualquier otra nadie sabe dónde está el desfibrilador. Es la verdad”.

Lo manifestado por Etulain plantea innumerables interrogantes relacionadas a si el fútbol uruguayo está realmente preparado para afrontar casos de emergencias en las canchas. Y no solo con los jugadores, sino también con los aficionados.

¿Todos los dirigentes saben utilizar los desfibriladores y saben dónde están ubicados en las canchas? Las directivas de los clubes se renuevan habitualmente. Y los que hicieron el curso de manejo del aparato cuando recibieron el desfibrilador a lo mejor ya no están más en la institución porque cambió la directiva.

El desfibrilador funciona con una batería. La carga de la misma la marca una luz que prende y apaga. ¿Quiénes controlan en los clubes si la batería de los aparatos está cargada?

Diego Battiste

La pérdida del juvenil jugador de Boston River, Agustín Martínez, marca un punto de partida en la prevención.

Los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) toman lo que pasó como un punto de partida. Y aspiran a profundizar en la prevención como primera medida, según reveló el dirigente Gastón Tealdi a Referí.



“Lo primero que hicimos fue mandar pedir un informe de los cursos de manejo del desfibrilador porque algunos no fueron. Los aparatos se les entregaron a los clubes hace dos años”, informó Tealdi.

Leonardo Carreño

Por su parte su compañero Jorge Casales comentó a Referí que le llegó la versión de que el desfibrilador no funcionaba y si bien entiende que nadie podía asegurar que el chico con la aplicación del desfibrilador se podía haber salvado, entiende que “es algo a corregir”.

Casales agregó: “Una medida a tomar es hacer una especie de auditoría de los desfibriladores que se entregaron porque todos tienen y si están funcionando correctamente, además del personal de club que lo sepa utilizar”.

En ese sentido el presidente de la Mutual expresó que en la sede de la Mutual hay un desfibrilador y solo un funcionario sabe su manejo ante una emergencia.

“A nosotros, al asumir como nueva directiva ni se nos ocurrió que teníamos que hacer un curso”, dijo con total sinceridad. Nosotros mismos estamos en falta; tenemos una ignorancia en el tema”.

Y apuntó otro detalle importante haciendo referencia a la preparación de las personas: “El aparato te va indicando, pero en una situación de urgencia no todas las personas tienen claridad”.

Prevención

Diego Battiste

Los casos de muerte súbita, que aún no está confirmada que sea la causa del chico de Boston River, se pueden evitar con el programa de atención que brinda Gol al Futuro.

“Tengamos en cuenta que es muy difícil un caso como el que ocurrió. Es difícil de prevenir con todas las previsiones que se hacen con el programa Gol al Futuro. Hay un examen muy intensivo”, dijo Casales.

El neutral agregó: “Allí detectaron este tipo de patologías de muerte súbita y tenemos el caso bien clarito de (Ignacio) Laquintana que fue detectado y con una pequeña intervención se pudo evitar y encaminar su actividad deportiva”.

El caso de Martínez recién había llegado del interior. Había sido fichado 20 días antes de jugar el partido en Tercera donde se terminó descompensando.

“El chico vino a los 17 años y el estudio se hace entre los 15 y los 16 años que es la etapa en la que se puede llegar a diagnosticar la posibilidad del posible desenlace”, expresó Casales.

El neutral entiende que “si hay un chico que se inserta a esa edad previamente habría que hacerle el examen”.

Controles

“Lo que hay que hacer es controles; es la clave”, expresó el neutral Tealdi a Referí.

El dirigente agregó: “Más allá de que la reglamentación exige un desfibrilador tenemos que establecer mecanismos de control e inspección. En los estadios hay desfibrilador en todas. Si se hacen los cursos, se prepara la gente, entregás los desfibriladores, hay que controlar que sigan funcionando”.

Consultado sobre la versión de que no había médico en la cancha el día del fallecimiento de Martínez, respondió: “Pedimos informe para saber si había médico. No lo tenemos confirmado. Tenemos entendido que no había. Lo legal y obligatorio es que haya un médico; no puede pasar que no haya médico”.

Las ambulancias

Cuando ocurren hechos lamentables como el del pasado lunes, que terminó con la vida del chico Agustín Martínez, el común denominador de la gente apunta a que no había ambulancias.

Diego Battiste

Pero lo real y concreto es que no se pueden destinar ambulancias para todos los partidos de formativas.

“Es imposible disponer de una ambulancia por cancha. No hay. Incluso hablando con un médico me dijo que si esto pasa en la puerta de un sanatorio posiblemente tenga el mismo desenlace porque este es un caso en 100.000. Así que no es por ahí”, agregó Casales en la charla.

Otro dato que se dejó deslizar fue la demora en llegar de la emergencia móvil. La zona del complejo de Boston River está toda cortada debido a que hay obras con el ensanche de avenida José Belloni. Pero ese tampoco fue problema, dijo Casales.

“La ambulancia demoró 12 minutos en llegar. Cumplió con el protocolo máximo que son 15 minutos”, expresó el neutral.

Medidas

El neutral Tealdi, que reveló que los dirigentes de la AUF estuvieron en contacto permanente con la Mutual de futbolistas, dijo que hay que tomar todas las medidas de prevención posibles.

“Muchos médicos especialistas han manifestado que los casos de muerte súbita son inevitables. Pero si hay una mínima chance de que pueda vivir hay que profundizar en todas las medidas que se puedan tomar”.



Tealdi dijo que el Ejecutivo ahora espera el relevamiento que mandó pedir de las personas que hicieron los cursos del manejo de desfibriladores en cada club y luego trabajarán en conjunto con la Mutual “para ver qué medidas podemos tomar para la prevención de situaciones como esta que desgraciadamente tocó vivir”.