“Estamos cruzando los dedos desde temprano”: la previa de Lacalle sobre la cumbre del Mercosur

El presidente Luis Lacalle Pou habló este lunes en la previa de la cumbre de cancilleres del Mercosur a la que Uruguay lleva una propuesta concreta para flexibilizar el bloque regional, una idea que presenta resistencias.

"Estamos cruzando los dedos desde temprano", dijo el presidente luego de vacunarse con la segunda dosis de Sinovac en el hospital Maciel. "Los preparativos de Uruguay han sido muy buenos. Quiero destacar el trabajo del canciller (Francisco Bustillo) y la ministra de Economía (Azucena Arbeleche). Hay acercamiento con diferentes países. Hemos establecido una estrategia y un despliegue táctico. Hoy veremos los resultados. Hoy es 'el principio de'... no es el final. Queremos dejar claro que aquello de 'tanto va el cántaro a la fuente' hoy empezamos a llevar el cántaro a la fuente", agregó.

"El Mercosur se mueve por consenso. No existe la votación. No es que ganamos 3 a 1 o perdimos. Si todos no están de acuerdo el Mercosur no avanza. Lo que nosotros estamos planteando va directo a atacar ese punto. Los que no quieren avanzar por determinada razón que le den lugar a uno de los socios para que avance en determinadas direcciones para ampliar el mercado, no pagar tantos aranceles. Es de estricta lógica para los que no tenemos tanta población poder abrirnos al mundo", dijo el presidente.

El escrito uruguayo, del que ya fue enviado un borrador a los socios, contiene diversos escenarios y modalidades a través de los cuales los países del bloque podrían avanzar, cada uno a su ritmo, en acuerdos comerciales con terceros.

El plan incluye la identificación de potenciales mercados en los que podrían aplicar “diferentes velocidades” y en ninguno de sus pasajes hace mención a la resolución 32 del año 2000, cuya extendida interpretación es que los países del Mercosur no pueden negociar acuerdos con terceros de forma individual, a pesar de que nunca fue refrendada.

Por otro lado, el mecanismo incluido por Uruguay —apoyado en principio por Brasil y con la resistencia de Argentina y Paraguay— busca modificar los mecanismos para que cuando los cuatro integrantes del bloque estén negociando en conjunto, cada país pueda presentar “ofertas individuales” a la contraparte.

La última cumbre del Mercosur por los 30 años del bloque, en la que participaron los presidentes de los países que lo integran, terminó con un fuerte cruce de declaraciones entre Lacalle y su par argentino, Alberto Fernández. En ese momento el presidente uruguayo dijo que el bloque regional no podía ser "un lastre" y la respuesta del presidente argentino fue que quienes ven al Mercosur como “una carga” “tomen otro barco”; también culminó sin que se emitiera la declaración conjunta formal que suele coronar este tipo de encuentros.