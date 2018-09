A apagar incendios, evitar consecuencias negativas de la situación internacional y retrocesos de los logros de gobiernos anteriores. Para el socio de CPA Ferrere Gabriel Oddone, a esto se dedicó el gobierno actual, opinó en diálogo con la revista Empresas del Uruguay. El economista, quien reconoció estar "desencantado" con las tendencias de la política a nivel mundial y local, y encontrar pocos dirigentes que le resulten atractivos, destacó en la entrevista los logros del primer gobierno del Frente Amplio, tildó de "desordenada" la agenda y gestión del de José Mujica y fue crítico con el actual gobierno, al que, según sus palabras, le falta vocación por innovar.

"Este es un gobierno que tiene poca vocación por innovar, por actualizar su agenda. Básicamente ha procurado evitar que las cosas construidas se le desarmen", apuntó. Según Oddone, el gobierno tiene una agenda de largo plazo agotada. "Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a lograr reimpulsar nuestra educación, nuestra economía, nuestra convivencia", dijo.

Consultado respecto a las propuestas que deberían estar presentes sí o sí en el programa del próximo gobierno, señaló que aunque es clave hablar de aspectos que afectan la cotidianidad como la seguridad, el empleo y el acceso a la salud "para no alejarse de la gente", el debate público también debe ocuparse de temas "más a largo plazo, como la inserción externa, la educación, las reformas del régimen provisional o del modelo de gobernanza de las empresas públicas".

Lea también: ARU: “El sector está nervioso, con números que no cierran y empresas que sí cierran”

Además, dijo que enfrenta problemas nuevos "que lo desbordan, como la seguridad". "La gestión no ilusiona. En algunos capítulos como la seguridad, da la sensación de retroceso. ¿Eso es producto de un conjunto de circunstancias que le tocó vivir, o deriva de la falta de cambios en la conducción luego de tres años y medio de gestión?

Por otro lado, si bien reconoció mejoras en el sistema de salud, dijo que el mercado laboral médico "tiene que ser objeto de revisión". "El gobierno corporativo de las instituciones de la salud tiene que ser mejorado", apuntó, y dijo que si bien las instituciones médicas en la actualidad no tienen fines de lucro, son gestionadas por médicos que en muchos casos son funcionarios o proveedores, lo que alienta "que algunas acciones estén motivadas por incentivos perversos" como la inducción de demanda.

Según el economista, el poco entusiasmo y la falta de ideas renovadoras se suman a una situación económica también distinta a la que se enfrentaron los anteriores gobiernos, como una economía internacional menos "amistosa" y una región volátil económicamente que tiene que hacerse cargo de mantener y expandir beneficios para diversos colectivos de la población.

Inevitable

Gabriel Oddone también opinó sobre la Rendición de Cuentas. Dijo que "está hecha sobre hipótesis demasiado optimistas para 2018 y 2019", que era "prudente pero no adecuada" para mayo, pero que hoy puede, incluso, dejar al país "algún tipo de problema" de cara al 2020. Señaló que el próximo gobierno tendrá que hacer un ajuste fiscal de aproximadamente 1% del PIB.

"Podrá llamarse ajuste, consolidación, corrección fiscal, pero habrá que hacerlo", subrayó, y agregó que imagina modificaciones de gasto, impuestos y tarifas: "No habrá una rebaja generalizada de impuestos y tarifas en el próximo gobierno. No importa quién gobierne".

Efecto Argentina

Sobre la situación de turbulencias en argentina y cómo podría afectar al turismo en Uruguay, el socio de CPA Ferrere opinó que si bien se habla de una afectación que "no es dramática", (de 10% o 12% con respecto al año pasado), los márgenes de rentabilidad "van a estar comprometidos" ya que supondrá volver a volúmenes de ventas de años anteriores, mientras que los costos no retroceden a los niveles de aquel momento. "Eso genera un efecto de actividad sobre Uruguay para el turismo, en particular de la actividad comercial en general, de los alojamientos, los servicios turísticos y las comidas fuera del hogar", añadió.