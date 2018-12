“Estoy en la posición de dar vuelta la página”, tras el caso Sendic

Felipe Carballo todavía recuerda el día de su niñez en que pasó de jugar al ajedrez a media luz por falta de energía eléctrica en su casa, para pasar a hacerlo con luz artificial. Sentado en su despacho del Palacio Legislativo, el diputado vuelve a ese juego de estrategia para pensar a futuro, de cara a un año clave en el que la 711 no podrá contar con los líderes del sector, Raúl Sendic y Leonardo de León, ya que ambos fueron inhabilitados por el Plenario del Frente Amplio hace una semana.

En entrevista con El Observador, Carballo dijo que la 711 ha “cometido errores” y no vivió un “año sencillo”, que el Frente Amplio está en un “momento complejo”, que el 2019 –con las elecciones como horizonte– será un año “bastante difícil” y que Javier Miranda no entendió cuál era su rol como presidente de la fuerza política. Además criticó que el gobierno no les haya otorgado la dirección de ningún ministerio pese a que fueron uno de los sectores más votados y dijo que las palabras de Raúl Sendic no siempre son representativas del pensamiento de la Lista 711.

¿Cómo evalúa el proceso que terminó con la inhabilitación de Sendic y De León por parte del Plenario del FA?

No ha sido sencillo todo este proceso y mucho menos este año. Dimos la discusión y hubo una resolución la cual vamos a respetar. Generamos una instancia el lunes 17 para que Raúl pudiera conversar con los compañeros y estoy en la posición de dar vuelta la página y comenzar a hablar de los temas que le importan a la gente.

Ustedes se retiraron del plenario realizando críticas internas.

Estuve en el Plenario del Frente Amplio y es cierto. Luego que saldamos el tema de Sendic y de Leonardo de León nos retiramos antes, eso es verdad. Pero nos retiramos antes porque terminamos de confirmar que hubo un acuerdo previo y creo que no está bueno que se generen esas instancias. Uno siente que asistió a un ámbito donde tenías todo cocinado de antemano. Lo que dijimos en el plenario se lo dijimos primero a los compañeros y en la cara.

¿Lo que ustedes le dicen en la cara a sus compañeros no es recíproco?

Hay diferentes opiniones, los compañeros tienen una visión. Acá primaron fundamentalmente los cálculos electorales. No se dieron cuenta del acumulado del punto de vista histórico que significa la militancia, el compromiso, esos 60 años de historia.

¿Cómo visualizan el 2019?

Es un año electoral así que cada una de las cosas que se hagan o dejen de hacer adquirirá una relevancia superior. Todo se va a multiplicar por diez. Será un año bastante difícil, pero hay mucho para hacer todavía desde el gobierno.

El lunes en el acto con militantes, Sendic dijo que el gobierno estaba haciendo la plancha.

Es la opinión de Raúl. En algunas cosas podremos compartir en otras cosas no, pero es la opinión de Sendic. Para el 2019 debemos hacer hincapié en los temas que todavía nos faltan resolver.

El gobierno está por tomar una definición respecto a las tarifas públicas. ¿Qué es lo que piensa usted que debe hacer?

Tenemos las condiciones necesarias para pensar en algunos planes que permitan bajar el precio de las tarifas. Con el sector incluso llegamos a hacer propuestas en el ámbito parlamentario, más allá de que sabemos que son decisiones del Ejecutivo.

¿Se da una mala señal si el gobierno sube las tarifas?

A mí me gustaría que se pudiera trabajar sobre la base de una rebaja de las tarifas, pensando en subsectores, pero es mi opinión y esto es una decisión del Poder Ejecutivo. Los que manejan los números son los que manejan los números.

El sector aún no definió a quién apoyará en las internas. ¿Cuándo piensan hacerlo?

Lo vamos a resolver, estamos trabajando para eso. Vamos a apoyar un candidato, pero venimos de una etapa difícil y complicada. Hasta la segunda quincena de febrero tenemos tiempo para ir definiendo cuáles son las propuestas que más nos conforman.

Algunos de los precandidatos han sido más críticos con la 711 que otros.

Escuché las opiniones de los compañeros, pero pienso que se enmarcan en las discusiones que hemos tenido. Los cuatro son capaces y tienen una gran responsabilidad porque alguno de ellos va a conducir y ser candidato a presidente.

¿Falta fraternidad en el Frente Amplio?

Estamos en un momento complejo. Creo que hemos tenido situaciones muy difíciles. Deberíamos rescatar la palabra “compañero” y tener determinados códigos o volver a recuperarlos, que se mantiene en muchos frenteamplistas viejos o de a pie.

¿Quién rompió los códigos?

Han existido un conjunto de opiniones o visiones que no han contribuido a tratar de encontrar salidas en común. No sé quién rompió o dejó de romper, lo que sí tengo claro es que no es algo que se haya hecho de un día para el otro. A mí me gustaría dar una discusión más política en los ámbitos orgánicos con mis compañeros y no a través de los medios de comunicación. Si se plantea en determinados ámbitos que no son los internos, genera heridas que no es sencillo volver a recomponer.

¿Cómo evalúa la conducción de Javier Miranda?

(Piensa). Hay muchas cosas que ha hecho que no las comparto. Creo que no ha interpretado correctamente el papel que debería jugar quien esté al frente de la fuerza política. Entiendo que no es sencillo, hay un montón de sectores con intereses de toda índole y naturaleza, pero no comparto, y los motivos en más de una oportunidad se los he dicho a él, personalmente.

¿Cuáles son?

No los voy a decir en un medio de prensa porque quiero dar vuelta la página, nosotros tenemos que abocarnos a tratar de construir y esa es parte de nuestra responsabilidad.

¿Cuál es la autocrítica que hace la 711 en todo este proceso?

Hemos hecho una autocrítica importante. El nivel de confianza que hemos tenido.

¿Ha caído la confianza?

No, la confianza que hemos tenido con el gobierno. Fuimos la segunda fuerza más votada y no tuvimos ni un ministro.

Pero tenían al vicepresidente.

Pero no teníamos ningún ministro.

¿El gobierno no les expresó confianza a pesar de ser uno de los sectores más votados?

No es que no nos haya expresado confianza, lo que digo es que cuando me preguntás cuál es la autocrítica, yo comienzo a plantearla desde el otro día de la elección. Hemos cometido errores, sin dudas, pero también hemos tenido mucha confianza en algunas cuestiones.

¿Confiaron en el gobierno porque a pesar de que no les dieron un ministerio lo han seguido respaldando?

Hemos tenido una lealtad brutal con el gobierno y la vamos a seguir manteniendo con el FA. No hemos visualizado que del otro lado haya asistido cierto reconocimiento de lo que hemos hecho en el trabajo político y hablo como sector en general.

¿Usted en particular, cree que la lista debería tener una autocrítica desde el tema del título de Sendic, pasando por las tarjetas corporativas?

El compañero ha sido claro en eso. En todo ese proceso, en las cosas que ha venido planteando.

¿Le parece que ha sido claro?

Sí, sí. Ha sido claro. Muy claro. Es más, te puedo llegar a decir, nosotros hemos venido haciendo actividades y en todas o algunas de ellas lo ha planteado con mucha claridad. Ciertos errores, ciertas situaciones, teniendo los elementos encima de la mesa, al menos en el ámbito de esas actividades que han sido públicas, lo ha planteado y dicho. Incluso en algunos programas de televisión le tocó asumir responsabilidades y lo hizo.

El lunes en el acto Sendic habló de que en la 711 eran “indeseables” porque no se “acomodaron con ningún grupo de poder”. “No somos del Opus Dei ni de la masonería ni vamos al Piso 40 ni a iglesias evangelistas”, dijo. ¿A quiénes se refería?

No sé a quién se refería. Lo que sí puedo decir es que en nuestra 711 los compañeros pueden pertenecer a cualquiera de estos sectores y no hay ningún tipo de cuestionamiento. Los compañeros son respetados si quieren participar en una iglesia evangélica, en la masonería o donde fuese. En la 711 no hay ningún tipo de inconveniente con los niveles de participación en relación a esos ámbitos concretos. Lo otro es una opinión de Raúl.

Es la segunda vez en la entrevista que presenta matices con las declaraciones que ha hecho Sendic en el último tiempo.

Fueron expresiones y opiniones que el compañero vertió. Pero la opinión del sector, de la 711 como tal, en relación a determinados temas los toma la 711 en su conjunto.

¿No es esa que expresó Sendic?

No es esa. En ese tema particular no es esa. Él tendrá los elementos y motivos puntuales pero nosotros estamos diciendo que en nuestro sector hay un conjunto de compañeros que integran los ámbitos de conducción. La opinión mía es una más, como puede haber opiniones de compañeros, pero la síntesis se hace en el colectivo.

Sendic habló como si lo estuviera haciendo por la lista, dijo “somos indeseables”.

Es el líder del sector, pero en nuestra lista cada uno de los compañeros puede estar tranquilamente participando en esos sectores. No les vamos a poner cuestionamientos como no los hemos puesto.

¿Quizás se equivocó?

(Piensa). Es la opinión de él.

La Cámara de Diputados no pudo levantar el receso debido a la ausencia de Darío Pérez. ¿Por qué dijo que había traicionado a la bancada?

Fue una falta de lealtad y lo que quise transmitir fue eso. No es la primera vez, ni la segunda. Tenemos un ámbito dentro de la bancada que se reúne todos los martes del año y ahí intercambiamos, tenemos diferentes visiones, discutimos entre nosotros. Ahí se conforman grupos de trabajo, yo soy el coordinador de bancada y no nos avisó. Nos enteramos de mañana de la situación. Era un tema importante, que tiene que ver con los financiamientos, de dónde sale la plata. Después salimos a hablar de la ética.