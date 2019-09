Israel: al "mago" Benjamín Netanyahu lo acosa el "duro" Benny Gantz

Benjamin Netanyahu, el más longevo de los primeros ministros de la historia de Israel, es un "mago" de la politica en el arte de sorprender a los adversarios y de sobrevivir a las adversidades, y espera permanecer en el poder tras las legislativas del 17 de septiembre.

Netanyahu, de 69 años –de los cuales 13 al frente del gobierno–, es de todos los primeros ministros de Israel el único en haber nacido tras la creación en mayo de 1948 del Estado.

Sus éxitos diplomáticos, su imagen de mejor garante de la seguridad de un país enfrentado a múltiples amenazas y el crecimiento económico dejaron durante muchos años poco espacio a sus rivales.

Sin embargo, este año, y por segunda vez, los sondeos prevén una elección reñida frente al general Benny Gantz, ex jefe de estado mayor, líder de una lista de centroderecha, que le reprocha su "adicción a los placeres del poder".

En las legislativas de abril, Gantz, que congregó los votos anti-Netanyahu, terminó empatado con el Likud del primer ministro. Pero como éste no logró formar una coalición de gobierno, se convocaron estas nuevas elecciones.

Netanyahu fue el primer ministro más joven de la historia de Israel, cuando dirigió el gobierno por primera vez entre 1996 y 1999.

En 2009 volvió al cargo de primer ministro, tras haber ocupado varios puestos ministeriales en los gobiernos de Ariel Sharon.

Esta permanencia en el poder causa admiración más allá de simpatías o antipatías.

"Cuando pierda Bibi, (como lo llaman todos los israelíes) habrá momentos en que Israel lamentará no tener un líder de estatura internacional, reconocido por todo el mundo, al cual –guste o no guste– todos presten atención cuando toma la palabra", escribió este año el diario Haaretz, que no oculta su hostilidad hacia Netanyahu.