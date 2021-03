"La pasé mal, pero no tuve miedo de morir", dijo el embajador en Buenos Aires, Carlos Enciso, sobre sus días en CTI por un cuadro grave de covid-19

El domingo 21 de febrero, el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, de 53 años, salió del CTI tras estar internado una semana por un cuadro grave de covid-19. Recién en ese momento logró volver a estar en contacto con su famliia y pidió que se agradeciera a todos los que se preocuparon por su salud.

El dos veces intendente de Florida necesitó ser intubado durante esos días críticos en los que estuvo internado en la clínica Mater Dei.

"Hay una confianza, una forma de encarar la cosa, que te la da la formación. En mi caso, la formación jesuita. No podría precisar el momento, pero yo sentí el designio de que tenía que salir adelante. La pasé mal, pero no tuve miedo de morir. Después me fui enterando que estuve cerca, ahí nomás", respondió Enciso a la pregunta del periodista argentino Alejandro Seselovsky acerca de si su actitud de encarar la política lo ayudó a salir de este trance, en un artículo publicado este domingo en el suplemento Qué Pasa de El País.

En la entrevista, se hace referencia al papel de la religión y la fe. Se cuenta cómo la esposa del embajador, María Noel Crucci, sin poder ver a su marido, pasó rezando esa angustiante espera. Y cómo la encargada de prensa de Enciso, Noelia Franco, le trajo unas gotas de agua bendecida por el papa Francisco, y que el mismo pontífice le hizo llegar un rosario a través de una fundación. También mensajes a Enciso que le hablaban de cómo una mujer, a modo de plegaría, había estado dando vueltas a una plaza de Florida, a pesar de tener problemas motrices.

"Incluso mis amigos ateos, masones y agnósticos, que también los tengo (rezaron por mí)", apuntó Enciso.

El embajador lanzó un mensaje de concientización: "Que nadie tome esto a la ligera porque se siente joven y sano. Que no me va a tocar, que no me cuido, no me vacuno. A quien esté leyendo, por favor cuídese"